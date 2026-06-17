Exitoso encuentro de hóckey infantil en la CAI

El encuentro contó con una excelente convocatoria. Por las sedes municipales, jugaron Laprida, Juan XXIII y Gimnasio Municipal 3, mientras que los clubes de la Asociación Austral que participaron fueron Comodoro RC, Santa Lucía, Calafate RC, Chenque RC, Deportivo Portugués y Náutico Rada Tilly.

El pasado sábado, en las instalaciones de la Comisión de Actividades Infantiles, se realizó un exitoso encuentro de hóckey infantil, en el que participaron equipos de las sedes municipales y de la Asociación Austral de Hóckey.

La jornada deportiva se llevó a cabo gracias a un trabajo conjunto entre las sedes municipales y la Asociación Austral, marcando un hito en el calendario local: fue el primer encuentro anual en la modalidad pista y la primera vez en el año en que se integraron ambos espacios de competencia.

Si bien las sedes municipales ya venían entrenando y compitiendo internamente, realizando encuentros con el programa Juegos Comunitarios, esta articulación con la Asociación Austral permitió concretar el primer certamen de pista para las categorías infantiles, que abarcan a niños y niñas de entre 4 y 12 años en las ramas mixta y femenina.

La actividad comenzó por la mañana y se dividió en dos bloques según las edades: en el primer turno participaron las categorías Sub 6, Sub 8 y Sub 10, y estos partidos tuvieron un carácter netamente formativo, recreativo e integrativo, siendo arbitrados por los propios profesores de cada club.

Posteriormente, se disputaron los encuentros de la categoría Sub 12. En este bloque, los partidos contaron con los árbitros en desarrollo de la Asociación Austral, aportando un marco más oficial similar al de los partidos de liga.

El encuentro contó con una excelente convocatoria. Por las sedes municipales, jugaron Laprida, Juan XXIII y Gimnasio Municipal 3, mientras que los clubes de la Asociación que participaron fueron Comodoro Rugby Club, Santa Lucía, Calafate Rugby Club, Chenque Rugby Club, Deportivo Portugués y Náutico Rada Tilly.

Para las referentes de la actividad, Gabriela Sánchez y Rebeca Loncón, y para los profesores de las sedes municipales, “el balance del encuentro fue sumamente gratificante, porque los propios jugadores esperaban con gran entusiasmo esta oportunidad para poner en práctica lo aprendido en cada gimnasio y poder medirse con otros equipos”.

El próximo encuentro en conjunto está programado para el 27 de junio. Luego, tras el receso invernal, el calendario se reactivará en agosto con dos fechas más, a desarrollarse nuevamente en las instalaciones de la Comisión de Actividades Infantiles.