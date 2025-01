Extécnico de la CAI dirigirá al Porto de Portugal

Comenzó su carrera como estratega en Excursionistas y la CAI de Comodoro Rivadavia, antes de que Gabriel Milito lo convocara para que se sumara a su cuerpo técnico en Independiente. También colaboró con Francisco Berscé en Atlanta, como escala previa al viaje a Ecuador para hacerse cargo de la Reserva de la Universidad Católica.

Un breve paso por Real Garcilaso de Perú le permitió sumar experiencia para trabajar con Miguel Ángel Ramírez en Independiente del Valle e Inter de Porto Alegre.

Con el tiempo se independizó y afrontó su primer desafío en Unión La Calera de Chile. Un regreso a Independiente del Valle le permitió demostrar su capacidad para viajar a México y tomar las riendas del Cruz Azul. Y ahora le llegó el turno de Europa.

Martín Anselmi, de 39 años, incursionará en el Viejo Continente cuando se haga cargo del Porto. Según informaron ESPN de México y A Bola de Portugal, el entrenador reemplazará a Vítor Bruno, quien fue despedido en la madrugada del lunes tras las tres derrotas consecutivas sufridas por los Dragones. La última en Barcelos, frente al Gil Vicente marcó el cierre de un ciclo que no dejó buenos recuerdos en los fanáticos lusitanos.

El argentino es considerado uno de los entrenadores del momento en Sudamérica y demostró su liderazgo en el Cruz Azul, donde había asumido a principios de 2024.

Si bien el DT tiene contrato con el equipo azteca hasta diciembre de 2027, los medios europeos aseguran que “ya tiene todo acordado contractualmente con el Porto", aunque para concretar su salida de México André Villas-Boas deberá negociar con las autoridades del club.

Anselmi cuenta con una cláusula de rescisión de aproximadamente 3 millones de euros, una cifra a la que el club portugués no está dispuesto a llegar. El contrato del técnico Porto será por dos años y medio, hasta el final de la temporada 2026/27, según informa el periódico portugués. Sin embargo, esta diferencia económica no supondrá un problema, y la entidad lusitana está acelerando el proceso para que el nuevo técnico llegue al país el próximo viernes, después del partido contra el Olympiakos de Grecia, que será dirigido por José Tavares de manera interina. Así, Anselmi podría debutar el domingo contra el Santa Clara en el Estadio do Dragao. El DT llegaría con Facundo Oreja y Luis Pastur (asistentes), Diego Bottaioli (preparador físico) y Darío Herrera (entrenador de arqueros).

El proceso se ha acelerado en las últimas horas, aunque el nombre de Martín Anselmi ya sonaba en los pasillos del Dragao desde hace algún tiempo. En noviembre del año pasado, cuando comenzaron a intensificarse las críticas hacia Vítor Bruno tras una racha de tres derrotas consecutivas (contra Lazio, Benfica y Moreirense), que culminaron en la eliminación de la Copa de Portugal, se realizaron los primeros contactos con el representante del argentino. Desde entonces, el DT expresó su interés por el proyecto presentado por el Porto, y todo apunta a que el acuerdo se concretará en los próximos días. Otro argentino, entonces, en la élite de los bancos europeos.