“No tiene el mismo roster que tuvo cuando jugamos en Córdoba, porque se reforzaron y tienen varias armas ofensivas peligrosas”, advirtió el DT de Gimnasia de cara al partido de este miércoles en el Socios Fundadores.

Favarel: "Atenas no tiene un buen récord, pero es un rival de cuidado"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia realizó este lunes por la mañana un nuevo entrenamiento con miras al partido que sostendrá el miércoles de local y desde las 21 frente a Atenas de Córdoba, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

De la práctica participaron los siguientes jugadores: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros, Bryan Carabalí, Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Kenneth Horton, Jesús Centeno, Valentino Ayala y Ciro Melo, los tres últimos juveniles.

El plantel volverá a entrenarse este martes desde las 10, donde tiene previsto observar el video del rival, mientras que el miércoles -día del juego-, también trabajará en horas de la mañana.

Tras la práctica que el equipo realizó, el entrenador Pablo Favarel mantuvo un breve contacto con El Patagónico.

El técnico rosarino se refirió a la exitosa gira que el equipo -que se ubica quinto en la tabla- realizó por el norte del país con victorias ante La Unión de Formosa, Regatas y San Martín, ambos de Corrientes. Y también habló de cómo está el plantel con miras al partido ante el “Griego” cordobés, que se encuentra 17º, a jugarse seguramente en un Socios Fundadores completo.

-¿Por qué volvieron de la gira con un 3-0?

El equipo jugó muy sólido los tres partidos, más allá que tanto La Unión como Regatas, que nos apretó el resultado, creo que durante el transcurso del juego, fuimos claros dominadores. El equipo está enfocado en seguir mejorando, nos planteamos un partido a la vez, queremos hacerlo bien cada vez que salimos a jugar y la mentalidad de los jugadores, hizo que nos traigamos los tres partidos.

-¿Te imaginabas volver a Comodoro con los tres partidos ganados?

Yo nunca lo pienso tan a largo plazo. Yo voy de juego en juego y después vemos. Sí sabemos que ganar de visitante, te da mucha posibilidad de subir en la tabla, sabíamos eso y que iba a ser duro. Prácticamente todas las giras que jugamos, conseguimos victorias, nunca habíamos ganado todos los partidos, pero estábamos cerca y esta vez lo pudimos concretar.

-¿Qué fue lo que te gustó del equipo en la gira por el norte del país?

Me gusta la ambición que tienen de ir por más, de no conformarse. Hacen las cosas bien y al otro día, las quieren hacer bien de nuevo, y eso me parece que es lo más importante que tiene el equipo.

- ¿Cómo está el equipo de cara al juego de este miércoles?

El equipo está en buenas condiciones, sabemos que Atenas no tiene un buen récord, pero es un rival de cuidado. No tiene el mismo roster que tuvo cuando jugamos en Córdoba, porque se reforzaron y tienen varias armas ofensivas peligrosas. Ya nos ocurrió con Racing de Chivilcoy, que es un equipo que no está en buena posición en la tabla, pero nos hizo un partido durísimo. Así que no nos queremos relajar, porque sabemos que acá en la competencia, si te relajas, cualquier equipo te puede ganar.

- ¿Cómo crees que va a estar el miércoles el Socios Fundadores?

Me imagino el Socios con muchísima gente, con mucho ímpetu y entusiasmo. Como lo han hecho todos los partidos, pero también con el apoyo de saber del buen presente del equipo.