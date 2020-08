Federación suma experiencia a la preparación física de su cantera

El Club Federación Deportiva sigue activo pese a la cuarentena. Hace exactamente un mes, El Patagónico publicaba que un nuevo grupo de padres se había organizado en comisión, con la finalidad de trabajar mancomunadamente para todas las categorías formativas de básquetbol.

Ese objetivo empieza a cristalizarse, porque desde hace unos días ya forma parte del cuerpo de preparadores físicos Jorge Russ, quien se suma al trabajo que venía realizando Camila Vázquez Fernández en las divisiones formativas de la institución del barrio General Mosconi.

En diálogo con este medio, el profesor que hasta el año pasado trabajó en Unión San Martín Azcuénaga afirmó: “La idea es sumar desde el lugar que siempre sumé porque, si bien trabajé en fútbol toda mi vida, lo mío es lo físico. En realidad formo atletas, y llego a ‘La Fede’ para sumar desde ese lugar”.

De todas maneras, Russ ya venía ligándose al básquetbol en el último tiempo. “Empecé a entrenar jugadores de básquet el año pasado, en el Gabinete Municipal de Alto Rendimiento, y me fue muy bien. Había recibido alguna otra propuesta pero no me convenció, así que se corrió la voz, me fueron recomendando, hasta que me llegó el llamado de la Comisión de Padres y pude reunirme con Mary Cativa (presidenta de Federación Deportiva).

Asimismo, resaltó: “Actualmente estoy apoyando lo que lleva adelante la ‘profe’ y esperamos que la semana que viene, el sábado, tengamos una reunión por Zoom con los padres, para ver si podemos acomodarnos en ‘La Fede’ en grupos de dos o de seis chicos, de 14:00 a 17:00. La idea es que vayan rotando por grupos y que tengan rutinas para hacer en la casa”.

La última actividad en la que Jorge Russ se incorporó fue en 2019, en el Gabinete Metodológico de Alto Rendimiento de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, como profesor de readaptación deportiva (rehabilitación).

Entre 2012 y 2019 fue ‘profe’ coordinador de categorías formativas en USMA, donde se desempeñó como PF del primer equipo que en 2018 ascendió al Federal B, tras lograr el ascenso en el torneo local en 2017.

Previamente, a partir de 2005 y hasta 2011, fue el preparador físico de Jorge Newbery, institución con la cual participó en torneos Federales y de Liga local.

En cuanto a su formación académica, fue profesor de nivel superior y universitario en la ciudad de La Plata, entre 2001 y 2002, y participó como coautor de la creación de la carrera dictada en la Universidad Católica de La Plata en “Educación Física y Rehabilitación por el Ejercicio”.

Asimismo, fue coordinador de esa carrera en Rosario, donde se desempeñó también en aquellos años como profesor rehabilitador de la empresa “Jorge Cyterszpiler” –lleva el nombre de su fundador, quien fue el primer representante de Diego Maradona–.

Por otra parte, en 2002 participó como ‘profe’ colaborador en readaptación deportiva del club Estudiantes de La Plata, entre otros trabajos que, si bien siempre estuvieron ligados a su profesión y pasión, no tuvieron que ver con lo estrictamente deportivo o competitivo.