Ferro, el equipo sensación en el arranque de la Liga Nacional

El Verdolaga ganó los cinco partidos que jugó y lidera la tabla de posiciones invicto; Leonel Schattmann se convirtió en el sexto jugador con más partidos en la historia del certamen.

En un inicio de temporada 2025-2026 de La Liga Nacional sumamente parejo, Ferro Carril Oeste es el único invicto con cinco victorias en la misma cantidad de presentaciones y un andar que lo invita a soñar con estar en instancias decisivas, más allá de que el torneo está en su amanecer y restan ocho meses de competencia.

En la cuarta semana, el conjunto dirigido por Federico Fernández doblegó a San Martín de Corrientes 69 a 66 en el estadio Héctor Etchart y, luego, a Argentino de Junín como visitante 97 a 80 en el Fortín de las Morochas y amplió su gran momento que incluye también un inicio perfecto en la Liga Sudamericana. Los otros dos clubes con cinco alegrías son Boca Juniors e Instituto, pero ambos cayeron en dos oportunidades. En el extremo opuesto, Argentino y Platense son los únicos que todavía no conocen el sabor de la victoria.

A nivel individual, sobresalió la figura de Leonel Schattmann. El temible lanzador que ahora milita en San Martín de Corrientes llegó a los 936 partidos en La Liga Nacional en la victoria de su equipo ante Unión de Santa Fe 83 a 73 y quedó como el sexto jugador con más presencias en la historia, por encima de Sebastián Ginóbili y Marcos Saglietti (ambos con 935).

Con más de 20 temporadas en la élite, el cordobés sigue vigente y es una de las figuras del Rojinegro. Su carrera comenzó en 2003 con la camiseta de Atenas de Córdoba y seguirá sumando participaciones con posibilidades de, incluso, subir un peldaño más esta temporada porque el siguiente escollo es el comodorense Gabriel Cocha con 959 presencias, 23 más que él. El top 10 histórico lo lidera Leonardo Gutiérrez (1106) seguido de Diego Osella (1096), Martín Leiva (1054) y Alejandro Diez (1022), el otro de los jugadores que sigue en actividad.

Resultados de la semana 3

Platense 77 / Instituto 82.

Quimsa 102 / Atenas 66.

Ferro 69 / San Martín 66.

Gimnasia (CR) 61 / La Unión 69.

Unión 78 / Racing (Chivilcoy) 77.

Independiente (O) 105 / San Lorenzo 71.

Olímpico 84 / Atenas 87.

Boca 80 / La Unión 77.

Argentino (J) 80 / Ferro 97.

Instituto 89 / San Lorenzo 86.

Peñarol 76 / La Unión 74.

San Martín (C) 83 / Unión 73.

Atenas 85 / San Lorenzo 92.

Quinteto ideal – Semana 4

Lucas Faggiano - Boca (2-0) 22,5 puntos, 9,5 rebotes, 6 asistencias.

Leonel Schattmann - San Martín (1-1) 20,5 puntos, 8/16 3PT, 19 valoración.

Leonardo Lema - Quimsa (1-0) 23 puntos, 11 rebotes, 32 valoración.

Al Thornton - Peñarol (1-0) 21 puntos, 5 rebotes, 27 valoración.

Francisco Caffaro - Boca (2-0) 20.0 puntos, 11,5 rebotes, 28,0 de valoración.

Fixture de la semana 5

Martes 21/10 - 21:00 | Independiente (O) vs Gimnasia; Básquet Pass.

Martes 21/10 - 21:30 | Regatas Corrientes vs Unión (SF); Básquet Pass.

Martes 21/10 - 22:10 | Quimsa vs Racing de Chivilcoy; TyC Sports.

Miércoles 22/10 - 20:35 | Obras vs Boca Juniors; DirecTV.

Miércoles 22/10 - 21:00 | Oberá vs Argentino; Básquet Pass.

Jueves 23/10 - 21:00 | Instituto vs Gimnasia; Básquet Pass.

Jueves 23/10 - 22:00 | Olímpico vs Racing de Chivilcoy; Básquet Pass.

Viernes 24/10 - 21:00 | Unión vs Platense; Básquet Pass.

Viernes 24/10 - 21:30 | La Unión vs Argentino; Básquet Pass.

Sábado 25/10 – 11.30 | Atenas vs Gimnasia; TyC Sports.

Lunes 27/10 – 22.00 | Olímpico vs Independiente; Básquet Pass.