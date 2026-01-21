Fiscalía investiga un crimen de extrema crueldad contra una perra en Esquel

La Unidad Fiscal Especializada en Ambiente y Delitos contra Animales investiga un grave caso de crueldad animal ocurrido en la ciudad de Esquel, donde una perra fue asesinada con un nivel de violencia extremo. El hecho se encuentra vinculado a una causa más amplia que incluye delitos cometidos en un contexto de violencia de género.

La fiscal Cecilia Bagnato, integrante del Ministerio Público Fiscal, confirmó que la intervención judicial se produjo a partir de la denuncia realizada por la víctima de violencia de género, lo que permitió activar de manera inmediata el accionar de la Fiscalía y solicitar medidas urgentes.

Durante un allanamiento en el domicilio investigado, el personal judicial halló el cuerpo sin vida de una perra en las inmediaciones de la vivienda. En el interior del inmueble, además, se logró rescatar a otra perra junto a seis cachorros, quienes fueron puestos a resguardo.

Según detalló la fiscal, el animal asesinado presentaba signos de una crueldad extrema: tenía un alambre de púa ajustado en el cuello, había sido despellejado y presentaba una herida profunda compatible con el uso de un arma blanca. Estos elementos forman parte de las pruebas centrales de la investigación.

Bagnato explicó que el imputado no fue detenido en el momento, ya que no se trató de un hecho en flagrancia. Actualmente, la Fiscalía se encuentra reuniendo pruebas para solicitar una audiencia judicial y avanzar con la apertura formal de la investigación, evaluando además la posibilidad de un procedimiento abreviado.

Entre las medidas realizadas se incluyen una inspección ocular, un informe veterinario, el secuestro de elementos relevantes para la causa y el testimonio de la víctima, considerado clave para contextualizar los hechos.

La causa investiga múltiples delitos, entre ellos amenazas, lesiones, maltrato animal y crueldad animal, todos agravados por el contexto de violencia de género. De comprobarse los cargos y en caso de un concurso de penas, el imputado podría enfrentar una condena de hasta cinco años de prisión, aunque la pena final dependerá de la evaluación judicial y de eventuales antecedentes.