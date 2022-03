Fito Páez a Fabiana Cantilo: "Te amé, te amo y te amaré, luz de todos los astros"

Fabiana Cantilo cumplió 63 años y recibió un mensaje intensamente amoroso por parte de Fito Páez, actual amigo y con quien vivió una profunda historia en la década del 80.

Con una foto de ellos mirándose, el músico expresó cuánto sigue queriendo a su colega, y su Instagram se llenó de mensajes. "Fabi me preguntó si creía en los ovnis. Le contesté que sí. ¿Qué le iba a decir a la chica más hermosa del mundo? Y después nos envolvió el amor. El amor antes del amor. Y volamos desde Urano a Saturno. La película que viste vos es la misma que estoy viendo yo. En Piscis… te ame, te amo y te amare luz de todos los astros. Feliz cumple!!", escribió

Fabi y Fito se pusieron de novios cuando eran compañeros en la banda de Charly García. "Era un tipo maravilloso, y yo me sentía muy cuidada con él. Aunque éramos dos piscianos y el mundo explotaba. Cuando me vio (después de mi primera internación), dijo: 'No quiero saber más nada de esto'. Y yo tapaba mi gran dolor abandónico. Mi infancia no la quiero hacer pública, pero hubo todo tipo de cosas", comentó Cantilo en una reciente entrevista con Clarín.