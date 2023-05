Francella reveló por qué no donará plata para Independiente

La colecta solidaria iniciada por Santi Maratea para pagar las deudas de Independiente continúa en pie pese a algunas trabas de la AFIP. Desde el inicio de la propuesta no faltaron las chicanas de los rivales y, en ese marco, Guillermo Francella -reconocido hincha de Racing- reveló por qué no donaría plata para el Rojo.

“No le donaría a Independiente porque nos han verdugueado toda la vida. Nosotros vivimos lo que vivimos en su momento y ellos nos lastimaron mucho, muchas cargadas”, expresó el actor, quien en reiteradas oportunidades llevó su fanatismo por la Academia incluso con sus personajes en el cine.

“Jamás tuvimos peso en la AFA y eso lo saben todos. Fuimos objeto de burla de ellos y no me va esa de hacernos los buenitos ahora con ellos”, sostuvo en una nota con José Chatruc para TNT Sports.

Sin embargo, el actor dijo lamentar la situación económica que padece actualmente su rival de Avellaneda: “A mí no me gusta este presente de Independiente, que estén padeciendo así por las malas conducciones que tuvo”, aseguró.

Al compararlo con la Academia, expresó: "Lo sufrí mucho con Racing que llegó a esa situación también por muy malas gestiones. La verdad que me da mucha pena ver así a Independiente”.

Por otro lado, hablando puramente de fútbol, Francella respaldó a Fernando Gago como DT de Racing: “El exitismo de algunos hinchas no lo comparto en lo más mínimo. Lo recontra banco a Fernando Gago. No lo conozco, pero me gusta mucho lo que hizo en Racing. Es insostenible y no comulgo en lo más mínimo con los que piden que se vaya. Ganó dos títulos, me gusta mucho su perfil y lo banco”, reveló.