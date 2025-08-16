Franco Vivian voló en General Roca

Con un Chevrolet Tracker, alcanzó este sábado su quinta pole position en el TC2000.

En una tarde de sábado soleada, con buenas condiciones climáticas y gran marco de público, el TC2000 disputó la clasificación de la 6ª fecha del 46º Campeonato Argentino de TC2000 YPF Infinia, que regresa al autódromo Parque Ciudad de General Roca, Río Negro, donde el más veloz fue Franco Vivian, último ganador en 9 de Julio, con la Chevrolet Tracker #57 del YPF Elaion Auro Pro Racing alcanzando su pole Nº5 en la categoría.

El piloto de Capital Federal dejó todo en la única vuelta que tuvo de vuelta rápida y en el final de la “qualy” voló para quedarse con lo mejor de la tarde con un tiempo de 1m32s913/1000 a una velocidad promedio de 140,454 km/h.

Segundo finalizó Facundo Aldrighetti con la Chevrolet Tracker #83 a 329/1000 cerrando el “1-2” del YPF Elaion Auro Pro Racing y tercero fue Matías Rossi con el Toyota Corolla Cross GR-S #117 del Toyota Gazoo Racing YPF INFINIA a 343/1000.

Cuarto terminó Franco Morillo con el Chevrolet Cruze #64 del Pro Racing y quinto el mendocino Nicolás Palau con la VW Nivus #96 del Halcón Motorsport. Diego Ciantini finalizó sexto con el Honda ZR-V #115 del Honda YPF Racing y al invertirse los seis primeros ostentará el mejor lugar de partida en la final del domingo en su regreso al TC2000.

Marcelo Ciarrocchi (Toyota Corolla #25 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia), Matías Capurro (Toyota Corolla Cross #99 – Corsi Sport 2), el líder del torneo Emiliano Stang (Toyota Corolla Cross GR-S #162 – Toyota Gazoo Racing YPF Infinia) y Mateo Polakovich (Fiat Cronos #16 – ATR Racing) completaron los diez primeros.

El TC2000 volverá a pista este domingo a las 10 con los tanques llenos y a las 12:50 con la final a 35 minutos más una vuelta con transmisión en vivo y en directo por la señal de TyC Sports y TyC Sports Play junto al equipo periodístico Carburando.