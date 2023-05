Fue atacado por una patota y una joven lo salvó con RCP

Trinidad Belén de 23 años le salvó la vida a Ángel Berón después de que había sido golpeado ferozmente por un grupo de jóvenes a la salida de un show en Córdoba. "Se me apareció la imagen de Fernando Báez Sosa" aseguró.

Una joven de 23 años que le salvó la vida haciéndole RCP a un chico que había sido golpeado por un grupo de jóvenes a la salida de un show en Córdoba, comparó el hecho con el crimen de Fernando Báez Sosa.

Todo sucedió el fin de semana cuando Trinidad Belén había salido con sus amigas. En las afueras del Estadio del Centro, donde se llevó a cabo el show de Damián Córdoba, una patota de chicos atacó a Ángel Berón y lo dejaron en el piso inconsciente.

Es en ese momento cuando Trinidad entra en historia. Al ver la situación del joven decidió involucrarse y comenzó a hacerle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

"Le hice RCP a un chico que le patearon la cabeza a la salida del estadio y después de 10 minutos logré que se despertara, no se imaginan lo que fue y cómo me siento", escribió la joven en su cuenta de Twitter minutos después del hecho.

Horas después, cuando el tweet se viralizó, otro usuario comentó y subió un video del momento en donde se ve a Trinidad haciéndole RCP a Ángel.

A su vez, fue la propia familia quién le agradeció por haberse involucrado: "Hola, es mi hermano al que salvaste hoy. Gracias a Dios y a ti está bien en casa”.

Este lunes la joven realizó varias entrevistas televisivas relatando el hecho y allí recordó una de las causas que conmovió al país.

“Muy feo lo del sábado, veo que estaban todos amontonados, pero nadie hacía nada, veo y estaba la gente asustada, y había uno en el piso y le estaban pegando, no se podía defender. Me acordé de Fernando, salí corriendo, me quedé al lado. Empecé a hacerle RCP. Empiezo a pedir hielo, un chico se sacó la remera, otro una campera, le pusieron en la cabeza. Estaba inconsciente”, sostuvo.

En todo momento manifestó que se le venía a su cabeza la imagen del chico de 18 años asesinado en Villa Gesell en enero de 2020 y señaló: "Lo vi y se me apareció la imagen de Fernando Báez Sosa. Fue un impulso. Por dentro me dije: ‘No habrá otro Fernando’. Recordé lo que había hecho Virginia, la joven que le practicó RCP a Báez Sosa en Villa Gesell, y actué”.

Se pudo saber que el joven atacado fue llevado hasta el Hospital del Noreste Elpidio Torres pero horas después recibió el alta: "Me dijo la familia que este lunes seguía haciéndose placas, pero que estaba bien".

Además, indicó que en el llamado la familia le agradeció: "Fuiste su ángel". Después del ataque realizaron la denuncia correspondiente ante la Unidad Judicial.

Trinidad recordó que mientras le hacía RCP uno de los jóvenes que atacó a Ángel se acercó llorando a ver si reaccionaba: "Tuvieron miedo de que termine como Fernando".

Al ser consultada sobre como sabía hacer reanimación, informó que aprendió en la secundaria Jorge Luis Borges e hizo un curso de Secretariado Médico y Facturación Sanatorial en el Instituto Superior Mariano Moreno.