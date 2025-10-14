La capacitación de primeros auxilios se realizó el viernes, en la Asociación Vecinal de Standart Norte.

Fue un éxito el curso de RCP en la Escuela de Arbitros de Km 8

La Escuela de Arbitros de Km 8 realizó el último viernes un curso de RCP (reanimación cardiopulmonar), destinado principalmente a los alumnos que forman parte de la institución, en la Asociación Vecinal de Standart Norte.

La capacitación fue un éxito, por lo que José Castro, director de la Escuela, tuvo palabras de agradecimiento. “Tuvimos alrededor de 55 participantes, así que estamos muy contentos y agradecidos a la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, al coordinador Oscar Giménez y su equipo, como así también a la Asociación Vecinal de Standart Norte, que nos brinda su espacio”, destacó.