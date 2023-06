Fuerte denuncia por violencia de género contra Lautaro Acosta

El futbolista de Lanús, Lautaro Acosta, fue denunciado en las últimas horas por violencia de género: su expareja Ludmila Isabella y con la que tiene un hijo, utilizó sus redes sociales para hacer un descargo de lo sucedido y pedir ayuda para afrontar la situación que atravesó y sigue transitando.

La joven señaló que sufre “violencia psicológica, física y económica” y que pese a que hizo la denuncia en la Justicia de Lomas de Zamora el 8 de junio, aún no hay una medida que impida que el futbolista tenga contacto con su pareja. Por parte del club, activaron el protocolo: en las próximas horas se pondrán en contacto con la denunciante y a disposición para acompañarla a través del proceso judicial.

EL DESCARGO QUE HIZO EN LAS REDES SOCIALES

"Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo con tanta impunidad. Sufrí violencia física, psicológica y económica, de lo peor que se pueden imaginar, tengo fotos y audios para demostrarlo", comenzó diciendo el comunicado en su cuenta de Instagram.

"Le hice dos denuncias, una en 2019 y otra hace unos días. A mi me cagó la vida, me la arruinó. Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca", continuó.

"... el está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo peso al mounstro de persona que es, es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido. El Juzgado de Familia N°10 de Lomas de Zamora todavía no ha sacado una medida cautelar desde el 8 de junio que hice mi denuncia, y el sigue amenazando. Por favor ayúdenme", cerró.