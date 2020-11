Una identidad de juego, un plantel consolidado en nombres y variantes y la falta de sumar alternativas para salir del fondo cuando Paraguay presionaba en el inicio, fue parte de la mirada del DT del “lusitano”, Diego Gelinger.

“La Selección ya sabe a lo que juega. Por ahí creo que Argentina merecía un poco más después de los primeros minutos donde Paraguay presionó bien (indudablemente sabían y tenían bien estudiado lo que iban a hacer). Luego Argentina empezó a tener control de la pelota y creo que merecía la victoria. En el desarrollo, y mientras presionaron a Argentina, el partido fue parejo. Una vez que Argentina desató eso, fue superior. Por ahí creo que en estos tipos de momentos hay que tener un plan B para la salida, jugar un poquitito más largo e ir con una segunda jugada al campo rival” reflexionó el entrenador en dialogo con El Patagónico.

En la misma línea de una Selección Nacional que sigue invicta comentó: “creo que hace rato la Selección tiene claro qué sistema de juego va a usar y cómo lo va a usar. De hecho, el 80% de los jugadores titulares son los mismos; el día de mañana puede variar cuando esté Agüero (Sergio). Pero creo que no serán grandes cambios: porque si no es Palacios (Exequiel) es Lo Celso (Giovani), si no es De Paul (Rodrigo) es Domínguez (Nicolás), y si no es Paredes (Leandro) es Leonardo Rodríguez. Creo que ya está claro a qué va a jugar y cómo va a jugar. Y también está muy claro como son las características de los puestos que quieren. Ayer quedó demostrado con quien ingresó en lugar de Nicolás Tagliafico (Nicolás González) que tiene similares características”

En líneas generales, la idea de juego y el sistema ya está claro para el DT del “lusitano”, resta aceitar detalles y agregar variantes que le den proyección al equipo de Lionel Scaloni.

“Respecto al regreso de Angel Di María, creo que hoy tiene que estar porque tiene un buen presente futbolístico, no porque sea un histórico, él tiene un buen presente y quedó demostrado que es un excelente jugador. Solo que en la selección mayor no lo ha podido mostrar, pero en la UEFA lo cumple”.

EL PRESENTE DE PORTUGUES

En el orden local, Gelinger inició los entrenamientos con la Primera del “Portu” hace dos semanas y respetando los protocolos establecidos en cuanto a la cantidad de personas y la terminación de DNI, mientras espera poder reunirlos a todos de acuerdo a las nuevas restricciones que están comenzando a regir.

“Lo hablamos con la dirigencia y la verdad esperamos contar con todos en un mismo día de entrenamiento. Por suerte Portugués cuenta con espacios acordes para tener más de un grupo entrenando y respetando las distancias. Respecto a nuestra realidad, a principios de año formamos un lindo grupo de jugadores de 37 personas. Hoy son 35 los que asisten, y cuando hay alguna ausencia avisan la razón de ello. Ese compromiso es destacable. La verdad, los chicos de ánimo están muy bien y tenían muchas ganas de volver a encontrarse, aunque sea a correr. Respecto a lo físico, hay alguno que tendrá que trabajar un poco más, pero no es algo significativo o que sea factor de preocupación. Vamos viendo y no ‘apretando el acelerador a fondo’ porque aun no tenemos fecha de comienzo del torneo”, sentenció.