Gianna Torres completó el campus con la Selección Argentina de Cadetes

La comodorense Gianna Torres, jugadora de Municipal N°1, en handball fue convocada a la Selección Argentina Cadete, participando de la concentración nacional del programa Futuro 2028 en Villa Ballester (Buenos Aires) junto a otras jugadoras de todo el país nacidas en 2010 y 2011.

La atleta de 14 años además se prepara físicamente en el Departamento Metodológico de Comodoro Deportes, y juega en el equipo de Municipal Nº1 bajo las órdenes de la directora técnica Macarena González.

“Fueron dos días y medio, con diez entrenamientos. Cuatro físicos y los otros de cancha. Muy cansador pero una linda experiencia que suma y me ayuda a seguir aprendiendo”, comentó Gianna Torres, quien concentró con la Albiceleste desde el miércoles por la mañana hasta el viernes por la noche.

“Me re contra ayudó el entrenamiento de acá, comparado con las otras chicas. Quizás se cree que en Buenos Aires es más físico, pero me fue bastante bien y no tuve tantos problemas para adecuarme al juego”, expresó Torres, que se entrena en el Departamento Metodológico junto al PF Carlos Grünewald.

“Había 25 chicas, seis zurdas contándome a mí. Había varios profes, técnicos, preparador físico y entrenador de arqueras. Me presenté de lateral derecha, quería ir de extremo pero estaba ocupado, así que me tocó de lateral derecha. Quizás acá siento que puedo jugar un poco más. Allá no tuve la oportunidad de recibir tanto la pelota, pero sí era muy rápido todo. No es como acá que tenés 10 segundos, allá tuviste dos segundos y ya perdiste”, describió.

“Me dijeron que les había sorprendido, que les gustó como defendía de dos, les gustó mi finta lateral, pero que tenía que lanzar un poco más de afuera y aprender a defender de tres. Me dijeron que podía haber sido más extrovertida, pero fue poco tiempo de todas formas. Esta fue la única concentración, y después si quedo vamos a hacer una concentración de unos tres días, antes de viajar al Sudamericano de Paraguay. Todavía no dijeron la lista, éramos 25 y tienen que quedar 16 jugadoras”, cerró Gianna, quien quedará a la espera del corte de 16 pero ya está en consideración por parte del cuerpo técnico nacional.