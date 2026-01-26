Gimnasia busca pelear arriba

Recibe este martes al encumbrado Independiente de Oliva por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet. El partido comienza a las 21.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este martes, desde las 21 a Independiente de Oliva en el estadio Socios Fundadores, por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol.

El conjunto patagónico llega al Socios con récord de 12-9, tras cerrar la gira por Buenos Aires con un triunfo ante Boca Juniors por 74-71 en La Bombonerita, siendo el ala pívot Anyelo Cisneros el goleador del “Verde” con 18 puntos.

Por su parte, Independiente de Oliva viaja a Comodoro siendo el líder de la fase regular, tras lograr su sexta victoria de manera consecutiva ante Argentino de Junín por 89-81 en condición de local, donde el pívot Agustín Cáffaro fue la figura con 17 tantos y 7 rebotes.

ULTIMO ENFRENTAMIENTO

La última vez que se enfrentaron fue el 21 de octubre del 2025, en el Gigante de la Ruta 9, con triunfo de Independiente por 81-78. En aquella ocasión, Francisco Conrradi fue el goleador del partido con 25 puntos, mientras que el base chileno Sebastián Carrasco aportó 16 unidades para el conjunto dirigido por Pablo Favarel.