Gimnasia buscará extender su dulce momento ante Platense

Se medirán este domingo en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet. El partido dará comienzo a las 21.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, que se ubica tercero en la Liga Nacional de Básquet, recibirá este domingo a Platense (15º), en el marco de una nueva fecha de la fase regular.

El partido, que se jugará en el Socios Fundadores, dará comienzo a las 21, en donde el dueño de casa buscará extender su racha ganadora, que la lleva seis victorias al hilo.

El equipo, que conduce Pablo Favarel, viene de derrotar a un duro Atenas de Córdoba por 90-83, en un partido donde, entre otros se destacaron el base chileno Sebastián Carrasco, goleador del equipo con 14 puntos, mientras que el pívot Bryan Carabalí hizo vale su gran talla en la pintura al marcar 11 tantos y meter 8 tapas.

De esa manera, Gimnasia se afirma en el tercer lugar con 19 victorias y 11 derrotas, y este domingo, otra vez ante su gente, intentará seguir por la senda triunfal.

Enfrente tendrá a un Platense que llega a este partido con una derrota frente a San Lorenzo por 107 a 103, en un partido donde el escolta Eric Flor se destacó en el “Calamar” con 23 puntos.

Estos dos equipos se enfrentaron el 7 de enero de este año en el estadio Ciudad de Vicente López, con victoria para el “Verde” por 84 a 72.

En Gimnasia, los destacados en ese importante triunfo fueron el ala pívot venezolano Anyelo Cisneros -uno de los goleadores del juego-, autor de 23 puntos, con 5 rebotes y 2 asistencias, mientras que Carrasco y Carabalí aportaron 10 tantos cada uno.

Por el lado del “Marrón”, el mejor fue el pívot Derrick Woods, quien fue el otro máximo encestador del partido con 23 tantos y 11 rebotes.

Este domingo se vuelven a ver las caras, pero esta vez la cita será en el Socios Fundadores, que no cae desde el domingo 14 de diciembre, día en que perdió ante Oberá de Misiones -uno de los rivales de la próxima gira- 87-80.

Gimnasia seguramente salga con: Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. En el banco estarán Mauro Cosolito, Sebastián Carrasco, Marcos Chacón, Carlos Rivero, Kenneth Horton, y los juveniles Valentino Ayala, Natalio Santacroce o Ciro Melo. El pívot Jesús Centeno se recupera de un fuerte golpe en la espalda que le imposibilitó ser parte del equipo de la Liga Próximo, y también de la Liga Nacional.

La visita, mientras tanto, que tiene como DT a Martín Yangüela, ex asistente de Gimnasia y tiene un récord de 11 triunfos y 19 derrotas, podría salir de la siguiente manera: Juan Guerrero, Eric Flor, Franco Smaniotti, Julián Morales y Derrick Woods.

Mientras que en el banco podría contar con: Tobías Franchela, César Jara, Nicolás Burgos, Robert Woodard, Giovanni Papalardi, Anthoan Urbina y Joaquín Goncalves.

Cabe destacar que la formación del “Calamar” es la que arrancó en el juego ante el “Ciclón”, por lo que podría variar en algunas de sus posiciones.

ANTES VAN LOS PIBES

Mientras tanto, a partir de las 17, se disputará el partido por la Liga Próximo, en donde Gimnasia buscará volver al triunfo luego de la derrota sufrida ante Atenas.

Los dirigidos de Gustavo Sapochnik vienen de caer por 92-87, y este domingo buscarán volver al triunfo en una competencia que lo tiene en el 12º puesto con 12 triunfos y 18 derrotas, sobre treinta presentaciones.

Distinto es el presente que tiene Platense. Pese a que viene de caer 82-62 ante San Lorenzo, el “Calamar” se ubica en una expectante quinta ubicación con 19 victorias y 9 caídas.