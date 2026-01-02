Gimnasia tendrá siete partidos en enero

Platense, Unión, Obras, Ferro, Peñarol, Boca e Independiente de Oliva serán los próximos rivales que le tocan en la reanudación de la Liga Nacional.

Siete serán los partidos que tendrá este mes Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la reanudación de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet 2025-2026.

En ese contexto, la fila de encuentros se iniciará el miércoles 7 con el juego en Vicente López ante Platense, partido que se jugará a partir de las 21:10 y que será televisado por la señal de TyC Sports.

Luego, el elenco dirigido por Pablo Favarel, irá hasta Santa Fe para medirse el viernes 9 con Unión y cerrará esta primera gira del año, el domingo 11 en su visita a Obras Basket, el escolta que tiene la Liga Nacional.

Con esos tres partidos, Gimnasia terminará la primera rueda -tiene 15 juegos con 8 triunfos y 7 derrotas-, para dar comienzo una semana después -el domingo 18- a la segunda rueda y ante su gente.

Ese día, Gimnasia recibirá a Ferro Carril Oeste, el líder que tiene la competencia y que viene de consagrarse campeón de la Liga Sudamericana.

Tras ese juego, el equipo chubutense volverá a viajar para visitar el miércoles 21 de este mes a Peñarol de Mar del Plata, dos días después jugará ante Boca Juniors y regresará a Comodoro Rivadavia, para cerrar el mes recibiendo el martes 27 a Independiente de Oliva.

El fixture del “Verde” para enero

Miércoles 7 de enero

vs Platense – visitante.

Viernes 9 de enero

vs Unión de Santa Fe – visitante.

Domingo 11 de enero

vs Obras Basket – visitante.

Domingo 18 de enero

vs Ferro Carril Oeste – local.

Miércoles 21 de enero

vs Peñarol de Mar del Plata – visitante.

Viernes 23 de enero

vs Boca Juniors – visitante.

Martes 27 de enero

vs Independiente de Oliva – local.