Se miden este miércoles desde las 21 en el Socios Fundadores por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia va por su 6ª victoria en fila frente a Atenas de Córdoba

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá este viernes a Atenas de Córdoba, en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugará seguramente en un Socios Fundadores que lucirá colmado, dará comienzo a las 21, en donde el equipo de Pablo Favarel irá en busca de su sexta victoria seguida.

El “Verde” se encuentra pasando por un gran momento. Llega a este partido con tres victorias al hilo -todas de visitante- frente a La Unión de Formosa y luego ante Regatas y San Martín, ambos de Corrientes.

De esa manera, Gimnasia acumuló cinco triunfos seguidos y este miércoles ante su gente, irá por una nueva victoria que le permita seguir entre los primeros cinco de la competencia.

Enfrente tendrá a un Atenas, que luego de un mes sin jugar, recibió el último sábado a Regatas con quien cayó por 98 a 90 y de esa manera, sufrió la 17ª derrota en la temporada, contra 9 victorias.

UN TRIUNFO REVITALIZADOR

Gimnasia y Atenas se enfrentaron en estadio Estructuras Pretensa por la primera rueda con victoria para el elenco patagónico por 64-62, y de esa manera, el “Verde” chubutense cortaba una racha de cuatro caídas en fila (Olímpico, La Unión -ambas de local-, Independiente de Oliva e Instituto de Córdoba).

Martiniano Dato con 14 unidades se destacó en ese partido, mientras que también fue importante el aporte del pívot Víctor Andrade Toyo, que hace rato dejó de pertenecer al equipo, y que colaboró para el éxito con 12 tantos.

En el “Griego” cordobés, mientras tanto, su mejor vía de gol resultó Nakye Sanders con 15 puntos, 8 rebotes y 3 tapas, mientras que Santiago Ferreyra anotó 14 tantos con 7 rebotes.

Este miércoles se vuelven a enfrentar y la cita será en el Socios, donde seguramente la gente acompañará como lo viene haciendo en cada presentación.

Gimnasia saldría con Emiliano Toretta, Federico Grun, Martiniano Dato, Anyelo Cisneros y Bryan Carabalí. En el banco estarán Mauro Cosolito, Marcos Chacón, Sebastián Carrasco, Carlos Rivero, Kenneth Horton y los juveniles Jesús Centeno, Valentino Ayala, Natalio Santacroce o Ciro Melo.

Atenas, mientras tanto, que es dirigido por José Luis Pisani, arrancaría con Carlos Buendía -ex Gimnasia-, Santiago Ferreyra, Luciano González, Danjel Purifoy y Nakye Sanders. Mientras que como relevos estarán Juan Cruz Oberto, Ramiro Ledesma, Nicolás Zurschmitten, Tomás Caballero, Tiago Tomatis.

ANTES JUEGAN LOS PIBES

Mientras tanto, desde las 17, se jugará el partido por una nueva fecha de la Liga Próximo entre ambas instituciones. Gimnasia, que viene de ganarle a San Martín 82-72 y se ubica 12º en la tabla con 12 triunfos y 17 caídas, irá en busca de un nuevo triunfo ante un Atenas que llega a este partido con derrota ante Regatas por 99 a 88, y marcha penúltimo en la tabla con 7 éxitos y 19 traspiés.