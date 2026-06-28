Gimnasia venció a Plottier y avanzó en la Liga Federal Formativa U-21

El “Verde” se impuso 74-60 y de ese modo ganó de manera invicta el triangular A de la región Sur jugado en el Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia le ganó este domingo a Club Social y Deportivo Plottier de Neuquén por 74-60 y de esa manera se quedó con la primera fase -instancia Regional- de la Liga Federal Formativa de básquet, accediendo así a la segunda instancia del certamen en categoría U-21 masculino de la Confederación Argentina de Básquet.

El club Gimnasia fue uno de los organizadores de esta primera fase logrando el objetivo con creces, mientras que el otro triangular (B) se definirá este mismo domingo en Viedma, Río Negro, entre el local Alianza Viedma y Jorge Newbery de Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires.

Los dirigidos de Iván Parodi vencieron al conjunto neuquino con una destacada actuación del pívot Jesús Arturo Centeno, recientemente campeón con el “Verde” en la Liga Nacional. El venezolano marcó 21 puntos y tomó 14 rebotes, en los casi 30 minutos que estuvo en cancha.

Por su parte, Natalio Santacroce -otro de los juveniles campeones-, aportó 11 tantos, con 6 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos, mientras que Valentín Monzón aportó 10 unidades.

Por el lado de Plottier, Benjamín Loncón fue su mejor vía de gol con 18 puntos, 11 rebotes y 7 pases gol, más tres recuperos. Mientras que Juan Escudero lo escoltó con 13 unidades, 7 rebotes, y 12 anotó Santiago Daconte, con 6 recobres, aunque tuvo 5 pérdidas de balón.

Cabe destacar que el sábado, día en que se jugó la primera jornada, Gimnasia aplastó a Ferrocarril Patagónico de Puerto Madryn por 100-72. Mientras que el mismo día, pero por la noche, Plottier se impuso a Ferro 72 a 52.

Los ganadores de cada zona y el mejor segundo disputarán el Triangular C, que otorga un boleto directo para la cuarta fase. Los tres equipos restantes disputarán el Triangular D, que otorga un lugar para la tercera etapa, de Repechaje Regional, donde disputarán un último triangular junto al segundo y tercero del Triangular C. Allí se definirá el boleto restante para la ronda interregional.

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Síntesis

Gimnasia 74 / Club Plottier 60

Gimnasia (15+15+25+19): Natalio Santacroce 11, Santino Santacroce 5, Simón Dias 7, Ciro Melo 5 y Jesús Centeno 21 (fi); Santiago Ivanoff 9, Julián Salas 2, Valentín Monzón 10 y Benjamín Anríquez 4. DT: Iván Parodi.

Club Plottier (19+21+11+9): Lautaro Bur Simian 9, Benjamín Loncón 18, Santiago Daconte 12, Juan Escudero 13 y Oscar Zidek 7 (fi); Santiago Querci 0, Ignacio Posso 0 y Tomás Ferreira 1. DT: Sergio Bellandi.

Parciales: 15-19, 30-40 y 55-51.

Estadio: Socios Fundadores.

Panorama

Triangula A – Socios Fundadores

SABADO 27

- Gimnasia 100 / Ferrocarril Patagónico 72.

- Ferro 52 / Club Social y Deportivo Plottier 72.

DOMINGO 28

- Gimnasia 74 / Club Social y Deportivo Plottier 60.