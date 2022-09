Gimnasia "Verde" se consagró campeón en un final de película

En un final de película, Gimnasia y Esgrima "Verde" derrotó en suplementario a Náutico Rada Tilly 92-90 -habían empatado en 79 el tiempo regular- y se consagró campeón del torneo Apertura "Daniel Lolo Fernández" de Primera división, rama masculina, que organizó la Asociación Comodoro Rivadavia de Básquetbol (ACRB).

Con seis segundos por jugar, un doble en la última jugada de Ramiro Stehli le permitió al "Verde" quedarse con la victoria y el ansiado título en un certamen donde perdió solo un juego y fue justamente ante su vencido de este miércoles.

El partido, que se jugó en un Socios Fundadores ante más de mil personas, fue arbitrado por Leandro Aguirre, José Bova y Gabriel Rojas, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 18-11, 32-25, 57-48 y 79-79.

A pesar de estar abajo en el último cuarto por quince de diferencia (68-53), Náutico no bajó los brazos. Aprovechó al máximo los errores que cometía el rival en ataque y con un triple tremendo de Alejandro Ivetich -el jugador de mayor valoración del partido-, empató el encuentro en 79 y así se vino el tiempo suplementario.

Sin embargo, en el alargue, Gimnasia definió el juego con un agónico doble del escolta Ramiro Stehli, decretando el triunfo y título para el dueño de casa, que al igual que el visitante, contó con un importante apoyo de su público.

En el flamante campeón el goleador resultó el base Facundo Marcilla Preziosi, quien marcó 25 puntos, con 4 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos, además de 3 pérdidas.

Luego lo siguieron Stehli con 22 tantos, 3 rebotes y 3 asistencias, con 4 pérdidas, mientras que también fue muy valioso el aporte de Francisco Paincho, que viniendo desde el banco marcó 22 unidades. El pivote Christ Bonazebi fue importante en la captura del rebote (10), mientras que Xavier Reyes tomó 7 recobres.

Por el lado de Náutico Rada Tilly, la figura descollante resultó ser Alejandro Ivetich, goleador del juego con 44 puntos, 11 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos y 4 pérdidas. El "Rusito", quien jugó todos los 45 minutos, tuvo 8-9 en dobles, 4-8 en triples y 16-17 en lanzamientos libres.

Y luego lo siguieron Juan Cruz Herk con 13 y 7 rebotes, mientras que Yamil Jasín aportó 10 tantos.

Consultado si alguna vez le había tocado ganar un partido de esa manera y con un doble suyo en la última jugada, Stehli aseguró que nunca le había pasado.

"La verdad que es la primera vez y es una sensación increíble. En ese momento pensás en muchas cosas y te sale lo primero y por suerte entró. Náutico es un equip duro, difícil que juega bien al básquet, son gente que saben de básquet, pero por suerte pudimos resolverlo y ganamos", afirmó.

Por su parte, Martín Yanguela, DT de Gimnasia también se refirió al partido.

"La verdad que sí, terminó costando. Náutico es un rival durísimo, son los punteros del torneo Prefederal y tienen jugadores de experiencia que juegan muy bien y si se ponen muy bien físicamente como ahora, son muy duros y hoy quedó demostrado", analizó.

La serie final con Náutico arrancó abajo para el campeón, ya que el "Aurinegro" se impuso 67-61 en el primer punto de la serie final y la presión la pasó a tener el "Verde" porque no le quedaba otra que ganar en Rada Tilly para forzar un tercer juego en el Socios.

"El primer partido nos sorprende porque veníamos de una fase regular muy buena. Jugamos contra otro Náutico de la fase regular donde por ahí tenían jugadores lesionados y físicamente no estaban entrenados como para el Prefederal, y nos sorprendieron. Igual los otros dos partidos por momentos pudimos dominar el juego", expresó.

Sobre la clave del triunfo, el joven DT de 29 años expresó: "si te digo que fue contener a Ivetich te voy a mentir, pero fue nuestro plan de juego todo el tiempo. Ale está en un nivel altísimo donde no lo pudimos contener por muchos momentos, pero la clave estaba en contenerlo a él y nosotros en ataque no abusar del dribling, pasarnos bien el balón y tomar los mejores tiros. Hoy terminan siendo protagonistas muchos chicos del club que por ahí no tienen ese caudal ofensivo que normalmente se busca y hoy a quien le tocaba lo hizo muy bien", destacó.

De esta manera, Martín Yanguela logró su segundo título como entrenador del club, en esta caso el primero en la categorìa Mayores ya que anteriormente lo había logrado con las formativas de U15.

Síntesis

Gimnasia 92 (79) / Náutico Rada Tilly 90 (79)

Gimnasia (18+14+25+22+13): Facundo Marcilla Preziosi 25, Ramiro Stehli 22, Julián Salas Milicevich 7, Xavier Reyes 4 y Christ Bonazebi 6 (fi); Francisco Paincho 22, Pablo Soto Solís 4, Ignacio Hock 2, José Copesky 0 y Natalio Santacroce 0. DT; Martín Yanguela.

Náutico Rada Tilly (11+14+23+31+11): Alejandro Ivetich 44, Juan Cruz Herk 13, Sebastián Perujo 8, Juan Twardowski 3 y Santiago Ríos 2 (fi); Enzo Acosta 5, Yamil Jasín 10, Gonzalo Aguaisol 4 y Sergio Miguel 1. DT: Franco Labriola.

Parciales: 18-11, 32-25, 57-48 y 79-79.

Arbitros: Leandro Aguirre, José Bova y Gabriel Rojas.

Estadio: Socios Fundadores.

Serie: Gimnasia ganó 2-1.