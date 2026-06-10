Gonzalo Santamaría e Ignacio González conquistaron el oro en Trelew

El Club Tiro con Arco Petroquímica tuvo una brillante actuación en el Torneo de Sala. Santamaría y González se coronaron campeones en sus respectivas categorías, mientras Daniela Martínez se enfoca en su próximo compromiso en Neuquén, de cara al Mundial de Estados Unidos.

En una demostración de notable nivel técnico y solidez competitiva, la delegación del Club Tiro con Arco Petroquímica de Comodoro Rivadavia obtuvo excelentes resultados en el Torneo de Sala disputado recientemente en la ciudad de Trelew. El certamen, organizado de manera impecable por la institución Club Arqueros del VIRCh, formó parte del calendario oficial de la Federación Argentina de Tiro con Arco (FATARCO) y convocó a medio centenar de especialistas de toda la región patagónica.

SANTAMARÍA LOGRÓ LA MARCA PARA LA FINAL NACIONAL

La gran figura de la jornada del domingo 7 de junio fue el joven arquero comodorense Gonzalo Santamaría, quien no solo se consagró campeón indiscutido en la exigente categoría Recurvo Olímpico W.A. Sub 18, sino que además obtuvo la marca homologatoria que le asegura una plaza en la prestigiosa Final Nacional, a desarrollarse en General Pico, La Pampa, durante el próximo mes de agosto. Santamaría exhibió una superioridad abrumadora en las instancias decisivas de la competencia, cerrando tanto la semifinal como la final con un contundente y categórico marcador de 6-0, reflejo de una madurez mental y una precisión técnica admirables para su edad.

GONZÁLEZ BRILLÓ EN EL PODIO DEL VIRCH

Asimismo, la cantera de Petroquímica ratificó su excelente presente a través de la labor de Ignacio González. El prometedor arquero se adjudicó con autoridad el primer puesto en la división JP Raso Sub 15, un resultado que consolida su sostenido crecimiento deportivo y que sirve como plataforma ideal en su exigente plan de preparación rumbo a los tradicionales Juegos Nacionales Evita.

El éxito de la delegación local se complementa con la jerarquía internacional de Daniela Martínez. La arquera de Comodoro Rivadavia, integrante de la Selección Argentina y flamante clasificada al Campeonato Mundial de Arquería 3D —cita que tendrá lugar en Yankton, Estados Unidos, en septiembre—, sumará rodaje competitivo este fin de semana en Neuquén, donde participará en el Torneo de Sala "Copa SIMA/MICA" bajo la organización del Club Pacífico.

Desde la comisión directiva del Club Tiro con Arco Petroquímica felicitan a Santamaría, González y Martínez por su gran presente. Las autoridades destacaron que estos logros son el fruto del esfuerzo diario, el compromiso y el trabajo constante de los atletas, quienes continúan posicionando al tiro con arco de Comodoro Rivadavia y de la provincia del Chubut en los planos más altos del deporte nacional.