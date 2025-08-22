Gracias a los penales, River pasó a cuartos de final

Le ganó 3-1 a Libertad de Paraguay en la definición desde los 12 pasos. Armani contuvo el penal de Fernández y así el “Millo” festejó. Ahora viene Palmeiras.

River Plate se clasificó este jueves a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América al vencer por penales 3-1 a Libertad de Paraguay, en el partido revancha de los octavos.

El encuentro, que se jugó en el estadio Mâs Monumental, que suele suceder lució completo, tuvo el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

En el tiempo regular -que terminó 1-1-, Sebastián Driussi marcó el gol del “Millonario”, mientras que Robert Rojas -ex River-, anotó de cabeza el empate para el conjunto paraguayo.

Además, River jugó casi todo el segundo tiempo con un jugador menos porque Giuliano Galoppo se fue expulsado en el minuto 7, mientras que a los 32’, ingresó el juvenil delantero comodorense Ian Subiabre en lugar de Facundo Colidio.

El primer tiempo comenzó dividido, pero de a poco River empezó a imponerse en el desarrollo. De hecho, a la casi media hora de juego lo tradujo en el marcador. Driussi aprovechó un rebote desde un travesaño, de Colidio, y abrió la serie ante Libertad.

A instantes del entretiempo, se cumplió la Ley del Ex en el Mâs Monumental. Rojas bien conectó de cabeza un notable centro desde el córner e igualó el marcador.

En el complemento, otra mala noticia llegaría para River: Giuliano Galoppo vio la doble amonestación y se fue expulsado en el mejor momento de Libertad.

Desde ese entonces, ambos equipos se limitaron a conservar un valioso resultado por donde sea visto. Libertad tuvo las ocasiones más claras, pero ninguna elemental para cambiar la historia y merecer dar el batacazo ante River. Así las cosas, la definición se fue a la tanda de penales.

En los penales, en River marcaron Ignacio Fernández, Miguel Borja y Martínez Quarta. El arquero de la visita contuvo el penal de Marcos Acuña.

Mientras que en Libertad, convirtió solamente Diego Viera, ya que Jorge Recalde envió su remate en el palo, Hernesto Caballero la tiró afuera y el disparo de Hugo Fernández fue atajado por Franco Armani.

De esa manera, River avanzó a cuartos de final, instancia en donde se verá las caras con Palmeiras de Brasil, que eliminó a Universitario de Perú.