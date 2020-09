Habrá manifestación de policías por atraso salarial

La falta de cobro de los meses de julio y agosto, así como el medio aguinaldo que debieron haber percibido el 30 de junio, lleva a los policías retirados de Chubut a realizar este miércoles una manifestación de protesta. También en Puerto Madryn se produciría una movilización por este tema. En paralelo, invitaron al personal activo a sumarse.

En Comodoro, la concentración tendrá lugar mañana, miércoles, a las 10, en la plaza San Martín. De acuerdo a un comunicado que difundieron los retirados de la Policía de Chubut, “aportamos durante 30 años a la Caja y nos dicen que no hay plata para pagarnos. No nos cabe duda que es por la mala administración de nuestros aportes. Pero esto no es todo y te convocamos a vos que sos activo y que pensas que no te va a tocar”.

Añaden que “quieren ampliar los años para el retiro porque quieren ampliar la edad jubilitoria; porque quieren aumentar los aportes; porque quieren sacarnos la movilidad y porque buscan la forma de quitarnos nuestra caja de jubilaciones”.