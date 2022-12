Habrá un plenario para conocer el estado de Chacras del Faro

Los interrogantes sobre Chacras del Faro podrán saldarse el lunes 19, a las 9:30 en el salón de usos múltiples del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia. Es que los ediles aprobaron convocar un plenario donde se invitará a los propietarios del emprendimiento privado, organizaciones sociales y autoridades de la Municipalidad para conocer el estado de Chacras del Faro SRL.

La iniciativa fue mocionada por Tomás Buffa, de Juntos por el Cambio, y fue aprobada por 8 votos positivos, 3 ausentes y 1 abstención.

La primera en referirse al tema fue Viviana Navarro, del Frente de Todos, cuando recordó la visita de Leonardo Altamirano, director general de Infraestructura y Servicios Aeroportuarios de la Administración Nacional dw Aviación Civil (ANAC) para hablar de las pistas de aterrizaje privadas y apuntó que Buffa recibía información en su teléfono celular sobre el estado del título de propiedad y estudio de impacto ambiental de Chacras del Faro.

“Yo insisto: si no está dentro del expediente no sirve que este en el teléfono del presidente de la oposición. Tiene que estar en el expediente y sino está es que no existe. A menos que haya muchos expedientes dando vueltas y que en uno no esté aprobado y en otro sí”, cuestionó.

La edil del Frente de Todos destacó que Altamirano manifestó que la pista de aterrizaje de Chacras del Faro tiene un permiso provisorio, que se va renovando cada tres meses. También subrayó que la ciudadanía está preocupada porque puede perder la playa de Kilómetro 8. “Hay que darle una respuesta para saber si van a poder acceder a esa playa”, aseguró.

“Al dueño (Reinaldo Van Domselaar) lo invité públicamente a la comisión y se terminó el año, pero nunca vino. Pero quizás responde al llamado de Buffa, viene y nos trae toda esta información que estoy detallando que no está en el expediente, pero también es cierto que si la tiene debería ingresarla como corresponde para que vaya al expediente”, aseveró.

“La verdad que tampoco está respetando una ordenanza que aprobamos el año pasado que es la Defensa Costera. Voy a seguir insistiendo. Si al señor Van Domselaar, le vale mi invitación, que no la tome en cuenta, que tome en cuenta la invitación del presidente de la oposición”, agregó.

Asimismo, Navarro subrayó que se terminan las oportunidades en el para verificar si Van Domselaar tiene todos sus papeles en regla y recordó que los vecinos habían denunciado la aparición de una pista de aterrizaje en Diadema. “Sinceramente en esta ciudad van a haber más pistas de aviones que garitas de colectivo”, cuestionó.

“HABLAR CON LA VERDAD”

El edil de Juntos por el Cambio le respondió a Navarro considerando que le preocupaba que desde el Concejo se ponga en duda situaciones que pueden atacar la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía con cosas sin fundamentos, sin corroborar y sin información. “Hace dos sesiones atrás surgió la posibilidad que teníamos la pista del Chapo Guzmán en Comodoro Rivadavia y que había aterrizajes clandestinos, que traían drogas y tráfico de bebés. Era lamentable como se ponía en duda la situación que se vive en comodoro”, criticó.

Buffa detalló que Altamirano explicó la situación de la pista de Chacras del Faro. “Desmintió algunas teorías conspirativas que nacen de este Concejo Deliberante con algunas manifestaciones que carecen de contenido e información. Dentro de la información que la gente de la ANAC dijo que la habilitación provisoria es al cumplimiento administrativo y se renueva cada tres meses hasta tanto el ANAC termine otorgando la habilitación permanente”, aseguró.

“Nos contó que es una pista privada y está bajo la jurisdicción de la Justicia Federal. Las pistas privadas no tienen un escáner, pero incluso la persona del ANAC explicó que, por su cercanía, la pista de Chacras del Faro debe comandarse desde el Aeropuerto General Mosconi”, sostuvo y dijo que la pista solo puede funcionar de día por lo tanto carece de señalética y lumínica que pueda afectar la funcionalidad del faro.

Además, Buffa apuntó que jamás se invitó formalmente a Van Domselaar por lo que decidió preguntarle por teléfono celular sobre el título de propiedad y estudio de impacto ambiental. “Me lo envió en PDF y le propuse a la comisión invitarlo para que pueda clarificar el tema, pero la respuesta fue negativa. Yo fui de curioso porque no estaba dentro de la comisión pero me interesaba lo que iba a decir el referente de ANAC”, aseveró.

Navarro volvió a tener la palabra y pidió que Van Domselaar presente los papeles que faltan en el expediente. “Yo entiendo lo de la propiedad privada. Si tiene el título de propiedad que lo traiga”, consideró y recordó que todavía está esperando la información que solicitó desde el Ministerio de Hidrocarburos de Chubut sobre el estado de Chacras del Faro. “Todavía no me contestaron”, criticó.

“Las respuestas son para la gente que no quiere perder la playa, no para esta concejal. No podemos perder otra playa como pasó con La Herradura. Hay una ordenanza que no están respetando porque cercaron todo”, apuntó la edil del Frente de Todos.