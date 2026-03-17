Habrá una Masterclass gratuita de MMA

La iniciativa parte por el director de Dojo Samurai, Axel Hernández, quien estará brindando este viernes en su gimnasio una masterclass de Artes Marciales Mixtas.

Se realizará este viernes en el Dojo Samurai (Irigoyen 2927) una Masterclass de Artes Marciales Mixtas (MMA) de carácter gratuita, dirigida a todas las escuelas y academias de deporte de contacto interesadas. La llevará adelante el referente de Dojo Samurai, Axel Hernández, y en la misma se hará hincapié en nuevas técnicas, guardias, derribos y sumisiones, entre otras.

“La masterclass tiene el objetivo de aplicar ciertas técnicas que venimos experimentando y aprendiendo durante todo este tiempo, con las peleas que hemos hecho afuera, donde muchas veces se aplican otros estilos y técnicas. Entonces la idea es que las escuelas puedan llevarse un poco de esa información para que puedan trabajar y seguir evolucionando en este lindo deporte”, explicó Axel Hernández, referente principal de Dojo Samurai.

“La masterclass será totalmente gratuita, y por el momento tenemos nueve academias confirmadas. Vendrán de Caleta Olivia, Pico Truncado, escuelas de Comodoro Rivadavia, se sumaron escuelas de Jiu Jitsu que quieren implementar un poco el MMA. Estamos muy contentos porque lo más importante es que el MMA siga creciendo, que se siga desarrollando, así que con ese fin estamos haciendo esta masterclass totalmente gratuita, para que todas las academias puedan estar presentes y aprovecharla”, enfatizó.

“En la masterclass se van a dictar temáticas como striker, algo totalmente diferente al kickboxing o jiu jitsu, se manejan otras guardias y tiempos. Implementaremos mucho trabajo de derribos, sumisiones, lucha y trabajo hacia la jaula, que es una parte fundamental en las MMA”, agregó Hernández.

“Estamos contentos por esto se está dando, queremos agradecer a todas las academias que se vienen sumando. Muy agradecido por la iniciativa de todas las escuelas de querer sumar y aprender un poquito más, de confiar en mi trabajo como profe de MMA. Estoy muy contento y agradezco a todas las academias por sumarse y vuelvo a repetir: Lo más importante es que las MMA sigan creciendo y sigan yendo para arriba acá en el sur”, cerró.