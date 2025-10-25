Hallan un artefacto explosivo en Km 17

El descubrimiento lo hizo un ciudadano cerca de la escombrera municipal de zona norte y alertó a la policía.

Fotos: Dirección de Seguridad - Área de Grupos Especiales - División Explosivos C.R. - Policia del Chubut

A las 14.30 de este sábado, personal policial de la División Explosivos de la Policía del Chubut intervino en el hallazgo de un artefacto de guerra en cercanías de la escombrera municipal de Comodoro Rivadavia, en Kilómetro 17.

Un ciudadano alertó que mientras caminaba por ese sector observó la presencia del artefacto explosivo.

Personal policial se dirigió al lugar y llevó adelante un rastrillaje por la zona marcada. Luego de varias horas de rastrillaje intenso, se logró hallar en medio del campo un proyectil de artillería de 75mm sin espoleta, con su cuerpo deteriorado por encontrarse corroido por el óxido.

Luego de haber realizado la remoción hacia una zona segura, se procedió a su levantamiento. Se efectuó el secuestro para su posterior destrucción.