Hay 15 micros con chubutenses que esperan volver

Son muchos los varados que aún esperan por regresar a la provincia. Aunque desde el Ministerio de Salud seguirán con la dosificación de los ingresos para evitar que haya desbordes en las áreas sanitarias y de seguridad. Hoy hay cerca de 15 micros chubutenses que aún buscan regresar a Chubut, la mayoría de estudiantes.

“Hay 15 colectivos completos para retornar a la provincia. Es bastante complejo porque tenemos más de 2.200 personas en aislamiento y no es fácil llevar adelante ese control. Son colectivos que en su gran mayoría son de Córdoba o Ciudad de Buenos Aires. Pedimos paciencia; la gran mayoría no son personas con problemas de salud sino los estudiantes y pedimos paciencia para hacerlo de forma organizada porque nos desbordaremos y no podremos tener capacidad de control. Vamos permitiendo entradas de otras, para no desbordar al sistema de salud”, dijo Fabián Puratich en diálogo con Cadena Tiempo.

Puratich mencionó que “vuelos no hay previstos. Y con estos colectivos a partir de esta semana trataremos de que no sea más de uno por ciudad para que no se desborde el sistema de seguimiento”.

Acotó que “en el Volver a Casa se anotaron 1.500 personas. Hay que multiplicarlo por dos porque quien va a buscarlo y vuelve también tiene que hacerlo. Más 44 personas que vienen por micro. Tenés 600 personas más, es mucha gente para que entre de golpe a la provincia”.

Habilitan más deportes

El ministro de Salud también se refirió a las actividades deportivas que podrían quedar habilitadas esta semana, además del protocolo que ya se elevó en lo productivo para los shoppings y hoteles: “esta semana avanzaremos con deportes individuales como tenis, paddle, equitación, golf, ping pong. Todas actividades con condiciones. Los vestuarios no se podrán utilizar, para entrar y salir usar el tapabocas. Durante la actividad no”.

En cuanto al protocolo dentro del Shopping Portal, marcó que “son con la misma medida de los comercios, con una circulación unidireccional entrada y salida por el otro y personas por metro cuadrado de superficies. No se habilita la zona de juegos y patios de comida, que va a poder ser comprar y retirar, pero no sentarse a comer. Una persona cada 4 metros cuadrado y dentro de los comercios lo mismo que los comercios de Trelew. Es más fácil de organizar que otras cosas”.

Fin de semana

En cuanto al balance del fin de semana, con la apertura para las salidas recreativas y deportes en toda la provincia, Puratich indicó: “fue un fin de semana distinto. Había mucha ansiedad contenida por salir y tener esparcimiento. Bastante organizado, uno siempre tiene prudencia porque hemos tenido la experiencia, fue ordenado, la gente contenta. En algunos lugares excesos, no se respetaron las distancias”.

“Veía foto pescando en una playa de Comodoro Rivadavia uno pegado al lado del otro. Y en Playa Unión también hubo mucho movimiento para caminar y correr en la costanera. Había mucha ansiedad y eso hace que la gente quiera salir cuando el día estaba lindo”, dijo.

De todos modos, el funcionario dijo que habrá que ir corrigiendo sobre la marcha.

Alta a uno de los pacientes de Trelew

Puratich confirmó que el segundo paciente contagiado por coronavirus en Trelew fue dado de alta en las últimas horas. Mientras que la otra persona continúa bajo asistencia respiratoria, con un cuadro reservado pero estable.

“Uno de los positivos evolucionó muy bien y ya está de alta hospitalaria. El otro internado y estable”. Aclaró que “los contactos estrechos todos dieron negativo”.

En cuanto a la cantidad de positivos, ya han pasado 15 días desde que se detectó el último caso en Chubut. “Se cumple de esta manera uno de los ciclos de contagio, uno siempre espera tener dos ciclos para decir que está libre de que se reactive la enfermedad”.