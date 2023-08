HBO Max cancela 'The Idol' tras su primera y fallida temporada

The Idol llegó a HBO Max a principios de verano, el 5 de junio para ser exactos, y aunque concluyó un mes después, con la emisión de su quinto y último episodio, ha sido al final del verano que ha dicho adiós definitivamente. Porque la plataforma acaba de anunciar que la serie no renovará por una segunda temporada y por tanto se confirma lo que muchos ya presentían y esperaban. Porque, ante todo, The Idol ha sido una serie que muchos han visto pero a pocos realmente les ha gustado.

“The Idol era una de las series originales más provocadoras, y estamos encantados de la fuerte respuesta de la audiencia. Después de mucho pensarlo, HBO y los creadores de la serie han decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos a los creadores, al reparto y al equipo por su increíble trabajo”, declaró HBO en un escueto comunicado difundido a los medios, confirmando así lo que era un secreto a voces, que la serie que ya había empezado con problemas no seguiría teniéndolos pues no habría más entregas.

Creada por Sam Levinson, el director detrás de Euphoria, The Idol narraba la historia de Jocelyn (Lily-Rose Depp), una joven superestrella del pop que, tras perder a su madre, atraviesa una crisis artística y personal que le impide seguir adelante con su carrera. Sin embargo, un día conoce a Tedros (The Weeknd), el misterioso dueño de un club nocturno que de la noche a la mañana se introduce en su vida y le da la confianza que necesita, pero al mismo tiempo que le aleja de sus amigos y familia en su búsqueda por recuperar la inspiración.

A pesar de su planteamiento, que podría haber sido interesante en cuanto a su acercamiento a la industria musical y cómo esta engulle a sus artistas desde temprana edad, The Idol terminó convirtiéndose en una especie de drama romántico muy tóxico y en el que la música siempre estaba en un segundo plano. A pesar de que tuvo una más que decente audiencia inicial, pronto la serie fue tachada de “pornografía de la tortura” por el morbo que entrañaba en sus episodios y para el final los índices de audiencia se desplomaron por completo, lo que podría ser una de las razones por las que HBO ha decidido no continuar con ella.