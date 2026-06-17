Homenaje a Güemes, en el Día de la Libertad Latinoamericana

En un acto organizado por la Municipalidad de Caleta Olivia y el Centro de Residentes Salteños, este miércoles se rindió homenaje al General Martín Miguel de Güemes al cumplirse 205 años de su paso a la inmortalidad.

La fecha del 17 de junio fue instituida como el Día de la Libertad Latinoamericana y el acto protocolar local se llevó a cabo en la Plaza 20 de Noviembre.

Asistió el intendente Pablo Carrizo junto a integrantes de su gabinete, como así también concejales y referentes de numerosas instituciones intermedias y del ámbito provincial, quienes se ubicaron frente al busto del prócer custodiado por una guardia de honor protagonizada por dos gauchos salteños con sus ponchos rojos.

En este contexto, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se hizo un minuto de silencio con un solo de trompeta a cargo del músico Miguel Ormeño, tras lo cual el diácono Mario Sosa formuló una invocación religiosa.

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El jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia manifestó que para la gestión es sumamente importante participar de este acto donde se recuerda a los próceres que formaron parte de la independencia argentina.

“Debemos continuar con el legado de los generales Martín Miguel de Güemes, José de San Martín y Manuel Belgrano, sobre todo en el contexto actual, donde vemos a las asociaciones trabajando en pos de recordar lo que fueron las luchas por nuestra independencia.. Desde ya estamos agradecidos con todas las personas que se acercan a participar de esta ceremonia”, puntualizó.

Por su parte, el el presidente de Centro Salteño, José Lera, resaltó que se trató de un día muy significativo tanto para la provincia de Salta como para todo el país.

“Como lo manifestamos en nuestro discurso, la figura central siempre es Güemes, pero no estuvo solo, ya que lo acompañaron los gauchos, y por supuesto, la mujer, un rol muy relevante dentro de esta parte de la historia, como así también en la actualidad. Agradecemos al Municipio por el acompañamiento y a la comunidad en general”, sentenció.

El acto finalizó con un abrazo simbólico al busto de Güemes y danzas folclóricas en el centro de la plaza.