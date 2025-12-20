Huracán es campeón invicto del Zonal "A"

Derrotó 2-0 a Petroquímica y conquistó el título del certamen de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia. Rodrigo Ledesma hizo los dos goles.

En un final con incidentes, Huracán se consagró este sábado campeón invicto del torneo Zonal “A” del fútbol de Comodoro Rivadavia, al vencer por 2-0 a Petroquímica en el encuentro revancha de la final.

El partido, que se jugó en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, donde fue el “Globo” local, tuvo el arbitraje de Marcelo Ugarte.

El elenco, que dirige Jorge Daniel Montesino, se quedó con la victoria y el título por dos goles que marcó su artillero Rodrigo Ledesma, uno en cada tiempo.

El juez adicionó 7 minutos, pero luego, el partido tuvo que ser detenido por invasión de hinchas, aunque después el encuentro se pudo reanudar.

Sin embargo, el juego otra vez tuvo que ser parado, porque otra vez los hinchas bajaron de la tribuna para hacer de las suyas.

El partido volvió a reanudarse, el árbitro adicionó algunos minutos más, y luego que el “Verdolaga” intentaba llegar al empate, apareció Ledesma, tras recibir un gran pase de Maximiliano Benito, para definir por arriba del arquero Walter Cruz, marcar su doblete, y darle a Huracán un nuevo campeonato.

Tras el gol, los descontrolados hinchas volvieron a invadir el estadio, en busca de algún ‘recuerdo’ de los jugadores, pero en vez de ir a festejar, prefirieron ir a provocar a los futbolistas de “Petro” e inclusive a algunos hinchas, por lo que tuvo que actuar la policía.

De esa manera, el “Globo” vuelve a ser campeón del fútbol de Comodoro Rivadavia, luego de tres años y sumó así su estrella número 53 a nivel local.

Cabe destacar que en el partido de ida, jugado en Kilómetro 8, habían igualado 1-1, con goles de Ledesma para el flamante campeón y de Benjamín Pedrosa para el “Verdolaga”, que fue un dignísimo rival.