Huracán-Próspero Palazzo se juega en el Estadio Municipal

Se enfrentan este sábado desde las 16 por la última fecha de la etapa inicial del Torneo Zonal “A”. El partido se jugará sin público visitante.

Huracán, clasificado para la final del Torneo Zonal “A”, recibirá este sábado a Próspero Palazzo, en el marco de la 10ª y última fecha de la etapa inicial.

El partido, que se jugará en el Estadio Municipal de Kilómetro 3, donde el “Globo” hará de local, dará comienzo a las 16 y será arbitrado por Luis Fimiani.

El elenco, que conduce Jorge Montesino, lidera la zona “B” del certamen y ya piensa a quien enfrentará en la definición del torneo, objetivo por el que luchan Petroquímica y Jorge Newbery, puntero y escolta del grupo “A”, respectivamente.

Palazzo, mientras tanto, intentará terminar el año con una alegría, ya que la derrota sufrida ante Comisión de Actividades Infantiles (0-4) y el triunfo de Unión San Martín Azcuénaga ante Florentino Ameghino (2-1), dejaron al “Aguilucho” en el quinto puesto.

La fecha continuará el domingo con el duelo entre Deportivo Sarmiento y Laprida, partido que será controlado por Diego Schooff.

El lunes, mientras tanto, se jugarán los dos encuentros que definirán al otro clasificado para la final.

En uno de ellos, Petroquímica, que depende de sí mismo, visitará a Tiro Federal, uno de los descendidos, mientras que Jorge Newbery, tendrá a un rival más duro como es General Saavedra, el tercero de la Zona “A”.

En partido en cancha de Tiro será arbitrado por Diego Schooff, mientras que en “La Madriguera”, impartirá justicia Sergio Corbalán.

Cabe destacar que esta fecha se adelantó el último miércoles, con la victoria de USMA ante Ameghino -el otro equipo que perdió la categoría-.

Como viene sucediendo en cada jornada, los partidos se jugarán sin la presencia de público visitante.

…………………

Programa de la 10ª fecha

SABADO 6 (16:00 Primera - 11:30 Reserva)

- Huracán vs Próspero Palazzo.

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Carlos Quintana y Víctor Velarde.

Cancha: Estadio Municipal - Km 3.

El partido de Reserva se juega en Palazzo.

DOMINGO 7 (16:00 Primera – 12:00 Reserva)

- Deportivo Sarmiento vs Laprida.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Sergio Navarrete y Luis Marcial.

Cancha: Deportivo Sarmiento.

LUNES 8 (16:00 Primera – 13:30 Reserva)

- Tiro Federal vs Petroquímica.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Gastón Verón y Gustavo Corbalán.

Cancha: Tiro Federal.

- Jorge Newbery vs General Saavedra.

Arbitro: Sergio Corbalán.

Asistentes: Cristian Raimilla y Luis Marcial.

Cancha: Jorge Newbery.

MIERCOLES 10 (a confimar)

- CAI vs Argentinos Diadema.

JUGADO EL MIERCOLES 3

- Florentino Ameghino 1 / USMA 2.

