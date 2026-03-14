Este domingo arranca el torneo “José Guerreiro”. CAI-Laprida, Palazzo-Petroquímica, Diadema-Saavedra y Rada Tilly-Portugués serán los otros duelos de la 1ª fecha.

Huracán visita a USMA y Newbery recibe a Sarmiento en el comienzo del Apertura

La Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia pondrá en marcha este domingo el torneo Apertura 2026, que llevará el nombre de José “Portu” Guerreiro, que dejó una huella imborrable en el deporte comodorense gestionando y trabajando incansablemente para que los chicos y grandes tengan un club a la altura, como lo es Deportivo Portugués.

El nuevo campeonato se jugará con el formato de todos contra todos y al término de las 22 fechas, se conocerá el campeón.

En ese contexto, Huracán, quien viene de lograr su 53ª estrella, estrenará el título en condición de visitante frente a Próspero Palazzo.

Por su parte, Jorge Newbery recibirá al Deportivo Sarmiento, Petroquímica -finalista del último torneo Zonal-, irá hasta Kilómetro 27 para medirse con Argentinos Diadema.

Mientras tanto, Comisión de Actividades Infantiles hará de local en el estadio Domingo Perea justamente ante Laprida, quien es el dueño de casa.

Esta primera fecha tendrá además el duelo entre General Saavedra y Unión San Martín Azcuénaga, y el de los ascendidos Rada Tilly y Deportivo Portugués a jugarse en terreno del “Aurinegro”.

Cabe destacar que en esta primera jornada, tanto Huracán como Petroquímica cedieron sus localías por cuestiones del estado de sus campos de juego.

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Programa de la 1ª fecha

DOMINGO 15 (13:30 Reserva – 16:00 Primera)

- Jorge Newbery vs Deportivo Sarmiento.

Arbitro: Carlos Rujano.

Asistentes: Cristian Ontivero y Guillermo Díaz.

Cancha: Jorge Newbery.

- Próspero Palazzo vs Huracán

Arbitro: Armando Subelza.

Asistentes: Héctor Velarde y Lucas Bres.

Cancha:

- Comisión de Actividades Infantiles vs Laprida.

Arbitro: Marcelo Ugarte.

Asistentes: Iván Peña y Carlos Flores.

Cancha: Laprida.

Argentinos Diadema vs Petroquímica

Arbitro: Quintana.

Asistentes: Juan Marcial y Sergio Navarrete.

Cancha: Próspero Palazzo.

General Saavedra vs Unión San Martín Azcuénaga.

Arbitro: Diego Schooff.

Asistentes: Emanuel Ontivero y Sergio Corbalán.

Cancha: Saavedra.

Rada Tilly vs Deportivo Portugués

Arbitro: Luis Fimiani.

Asistentes: Gastón Cejas y Gabriel Jarpa.

Cancha: Rada Tilly.