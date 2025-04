Imputaron a un carabinero por la muerte de dos simpatizantes de Colo Colo

La Fiscalía de Chile imputó a un funcionario de Carabineros por la muerte de dos adolescentes en las afueras del Estadio Monumental David Arellano, en Santiago, horas antes del duelo entre Colo Colo y Fortaleza por la segunda jornada de la Copa Libertadores.

El hecho ocurrió este jueves cuando un grupo numeroso de personas intentó acceder sin entradas por los accesos de Tucapel y Caupolicán, lo que generó avalanchas humanas y provocó el derrumbe de rejas metálicas.

En ese contexto, uno de los adolescentes perdió la vida en el lugar, mientras que otro, de 13 años, falleció más tarde en la Clínica Bupa, ubicada cerca del estadio.

Según informaron, en medio de la intervención de efectivos de la unidad de Control de Orden Público (COP), uno de los vehículos policiales que participaban del operativo habría atravesado una reja perimetral ya caída, que estaba sobre los jóvenes. Las autoridades investigan si ese accionar fue determinante en el fallecimiento.

El representante del Ministerio Público confirmó que “la persona que estaba conduciendo el carro de momento tiene la calidad de imputado, sin perjuicio de que no se procedió a su detención”, ya que “no existe ninguna causal que la habilite hasta el momento”.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, informó que el carabinero involucrado fue separado de sus funciones mientras se desarrolla el proceso judicial.

La situación generó un clima de tensión en el estadio, que no impidió el inicio del partido, pero sí forzó su suspensión definitiva a los 70 minutos, luego de que hinchas de Colo Colo invadieran el campo. La CONMEBOL confirmó minutos después la cancelación oficial del encuentro.

Una familiar de una de las víctimas denunció con dureza lo ocurrido: “Mi hermana venía con entrada en mano, con su carnet. No es que se iban a pasar como dijeron".

"Ella estaba con dos amigos y los carabineros los culparon de la avalancha que los terminó aplastando. El carabinero que la atropelló nunca estuvo acá y el único que me habló fue quien la trajo. Si él vio que había niños en el medio, cómo no pudieron parar. Eso me produce frustración porque es mi hermana”, relató entre lágrimas.