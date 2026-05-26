Inauguran Restaurante Solidario

La Municipalidad de Caleta Olivia acompañó el lunes la inauguración del Restaurante Solidario impulsado por la Fundación Flota Amarilla ubicado en el barrio General Paz.

El mismo se constituye en una propuesta comunitaria que busca brindar contención, asistencia y acompañamiento a familias de la ciudad y

La inauguración se hizo coincidir con la fecha patriótica y contó con una importante convocatoria de vecinos y vecinas, quienes pudieron compartir un plato de locro, mesa dulce con temática patria y distintos números artísticos.

Javier Maldonado, presidente de la Fundación Flota Amarilla, destacó la importancia de este nuevo espacio, señalando que “este no es solamente un lugar de comida, sino también de contención”.

El dirigente hizo saber que el restaurante funcionará dos veces por semana hasta fines junio, cuando se prevé la inauguración de un nuevo espacio destinado especialmente a ampliar la capacidad de atención.

Además, remarcó el trabajo articulado con el Municipio y distintas secretarías para poder llegar a más familias de la comunidad.

Por su parte, la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa del municipio, Andrea Bayón, señaló que el acompañamiento se realiza en nombre del Ejecutivo Municipal y por decisión del intendente Pablo Carrizo, quien impulsa el trabajo conjunto con instituciones locales.

“Los dirigentes de la Flota Amarilla dieron un paso enorme en nuestra comunidad. Ya venimos trabajando con ellos de manera constante desde Relaciones Institucionales, acompañando capacitaciones, actividades de inclusión y propuestas vinculadas a la gastronomía”, indicó.

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Bayón también puso en valor el trabajo que realiza la Fundación con niños, jóvenes, adolescentes, adultos y personas con discapacidad, destacando el sentido de pertenencia que se genera en el espacio.

“Cuando hay trabajo comunitario, una respuesta positiva de la gente y personas que encuentran un lugar de pertenencia, para nosotros es importante acompañar, apoyar y reforzar en lo que sea necesario”, agregó.

Finamente, desde el municipio remarcaron que se continuará trabajando junto a la Fundación Flota Amarilla y La Periferia, articulando acciones vinculadas a capacitaciones, actividades deportivas, asesoramiento institucional, salud, prevención y promoción comunitaria.

Además, se invitó a comercios y a empresas locales a sumarse al acompañamiento de este tipo de iniciativas solidarias que fortalecen el entramado social de Caleta Olivia.

Fuente: Prensa Municipal