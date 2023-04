Independiente profundizó su crisis al perder frente a Estudiantes 2-1

Independiente perdió este domingo ante Estudiantes de La Plata por 2-1 en Avellaneda y profundizó su crisis, llegando a los nueve partidos sin victorias en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

El ’Rojo’, a la espera del nuevo DT tras la destitución de Stillitano, no mostró buen juego en el Libertadores de América y recibió la reprobación de su público con silbidos, en la antesala del clásico del próximo domingo ante Racing Club.

El equipo dirigido interinamente por Monzón, que venía de empatar en el Nuevo Gasómetro ante San Lorenzo, no logró inquietar al ’Pincha’, que logró marcar la diferencia en el comienzo del segundo tiempo gracias a una espectacular pirueta de Jorge "Corcho" Rodríguez para vencer la resistencia de Rodrigo Rey.

A partir de la conquista, el desconcierto rojo fue total, y Estudiantes manejó con comodidad la pelota y las acciones. Sin embargo, un insólito gol en contra de Zaid Romero le dio una breve esperanza al local, pero fue efímera: una desatención dos minutos después en un tiro libre le permitió al propio Romero cabecear solo en el área de Independiente para sellar el 2-1 final.

La derrota es dolorosa para Independiente no solo por la preocupación que genera de cara al clásico, sino porque continúa alertando a sus dirigentes e hinchas por la implicancia de no encontrar las victorias para no mirar la tabla de promedios.

Si bien todavía el equipo está lejos de los puestos de descenso, debe empezar a sumar de a tres para no complicarse la próxima temporada, en medio de una crisis institucional, económica y futbolística difícil de afrontar.

La última victoria del ’Rojo’, su única en el torneo, había sido ante Talleres de Córdoba como visitante en febrero (1-0), en la primera fecha.