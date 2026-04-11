Independiente Rivadavia es el primer clasificado

La “Lepra” mendocina derrotó 3-1 a Argentinos Juniors y se aseguró un lugar en los playoffs del torneo Apertura.

Independiente Rivadavia de Mendoza le ganó este sábado de local por 3-1 a Argentinos Juniors y con esa victoria, se convirtió en el primer clasificado para la próxima fase del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El partido, que se jugó en el estadio Bautista Gargantini, tuvo el arbitraje del nequino Darío Herrera.

Los goles del elenco, que conduce Alfredo Berti, los marcaron Juan Manuel Elordi, Leonel Bucca y Alejo Osella. El tanto del “Bicho”, que terminó con diez por expulsión de Hernán López Muñoz, lo marcó Sebastián Prieto.

El local se puso arriba en el marcador apenas comenzado el encuentro. Tras una gran combinación de Atencio y Matías Fernández, el lateral izquierdo, Juan Elordi, apareció por detrás de todo en el área y la empujó.

Minutos más tarde el “Bicho” se quedó con diez futbolistas, ya que Hernán López Muñoz se fue expulsado por una entrada brusca ante Leonard Costa, a quien le provocó un corte en la cabeza y debió salir.

La “Lepra” no bajó el pie del acelerador y volvió a pegar en el área visitante, a los 23m Leonel Bucca apareció solo y de cabeza puso el segundo ante el chileno Brayan Cortés, tras una asistencia de Rodrigo Atencio.

El “Azul” lo ganaba tranquilo con un hombre más, pero sobre el final del primer tiempo apareció Sebastián Prieto con una escalada por la banda izquierda y clavó el primero con un bombazo sin mucho ángulo.

En el arranque del segundo tiempo el elenco local volvió a lastimar. Alejo Osella apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Cortés, tras asistencia de Elordi.

La “Lepra” casi que no pasó sobresaltos y se anotó un triunfo muy valioso, demostrando que es uno de los mejores equipos del campeonato.

Con ese resultado, Independiente Rivadavia se afirma en la punta de la zona “B” con 29 puntos, mientras que Argentinos se quedó en el tercer puesto con 23 unidades.

En la próxima fecha, la “Lepra” mendocina, visitará en el Florencio Sola a Banfield, y los de La Paternal recibirán a Atlético Tucumán.