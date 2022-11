Indignación en el rugby por una canción del SIC contra Newman

El domingo el San Isidro Club (SIC) le ganó a Newman por 18 a 17 y accedió a la final del Top 13 de la Unión Argentina de Rugby (URBA), instancia en la que se enfrentará a Hindú. Pero, en apenas horas lo que parecía ser una fiesta terminó en un escándalo institucional producto de la viralización de un video de los festejos del club de la Zona Norte de la Provincia de Buenos Aires.

Es que después del triunfo, jugadores e hinchas celebraron en la cancha con cánticos y gritos que son “inconcebibles” en el ambiente del rugby. Así lo señala una carta enviada por socios del SIC a la dirigencia del club en la que se expresa el rechazo a una canción con términos discriminatorios hacia Newman.

“Veo un video que me llega en donde hinchada y jugadores entonan versos inconcebibles según nuestros basamentos. Ni en broma. Ni después de haber ganado una semifinal, al contrario, me pregunto ¿dónde quedó el saludo cordial y respetuoso a quien me permitió divertirme y exigirme durante 80 minutos?”, señala el escrito que fue publicado por el sitio A pleno Rugby. “El festejo del domingo pasado frente a Newman no puede ser ninguna manera un hecho que pase desapercibido sin que lesione de muerte nuestros principios fundacionales del respeto. No me identifico con esas acciones, no con esos cantos, no con esa ofensa basada en la división y el resentimiento”, indica el documento.

El contenido de la letra queda claro en el video viralizado en las últimas horas y ha generado revuelo en la comunidad del rugby. “Hoy me cojo a un Newman Boy. Los de Newman son todos putos, son todos chetos con plata. Tienen auto, tienen lancha. Tienen casa en La Barra (Uruguay)”, dicen las estrofas del cántico que, según señalaron varios usuarios en las redes, suelen ser entonadas por varios clubes de la URBA, no solamente por el SIC.

Como si esto no fuera suficiente, en la grabación se ve a Mateo Albanese, hijo del ex Puma Diego Albanese, cantando eufórico contra Newman. Además, Mateo es capitán del seleccionado juvenil argentino, Los Pumitas, por lo cual hay quienes exigen un castigo por parte de la UAR para el medio scrum.

Por otro lado, muchos de los que participaron de esos festejos son jóvenes socios del club y jugadores de las divisiones inferiores del SIC, motivo por el cual se aguarda por un comunicado del club para aclarar cómo es posible que esta canción, calificada como “avergonzante” en la carta fuese entonada por tantas personas vinculadas al club de San Isidro.

Con respecto a lo deportivo, el próximo sábado se verán las caras SIC, que buscará su título 27, e Hindú en la gran final del TOP 13 de la URBA. El Elefante de Don Torcuato eliminó a CUBA por 17-7 e intentará coronarse como lo hizo en 2012, 2014, 2015 y 2017.

La carta de socios del SIC enviada a la comisión directiva del club:

Los abajo firmantes tenemos el agrado de dirigirnos a uds y por su intermedio a las comisiones que correspondan para analizar las acciones posteriores al partido Semifinal del torneo Top 13 URBA realizado en el dia de ayer en instalaciones del CASI con el equipo Newman.

En el plano deportivo primero felicitar al plantel de jugadores y staff de entrenadores por el resultado positivo obtenido, a sabiendas del gran esfuerzo que hoy dia supone participar en un campeonato tan competitivo y llegar a instancias decisivas.

Pero nuestro juego no se limita a un partido, sino que apunta a estadios mas amplios, como la formación de personas preparadas para la batalla permanente del buen accionar según nuestras mas arraigadas convicciones basadas en el respeto irrestricto a las personas e instituciones.

Con tristeza veo un video que me llega en donde hinchada y jugadores entonan versos inconcebibles según nuestros basamentos. Ni en broma. Ni después de haber ganado una semifinal , al contrario, me pregunto ¿dónde quedo el saludo cordial y respetuoso a quien me permitio divertirme y exigirme durante 80 minutos?

En esta época estamos transitando tantos cambios sociales y políticos en donde todo vale, que no alcanzan las horas para ponernos al dia. Pero tenemos que diferenciar modismos transitorios de modelos estructurales de educación y respeto. Aquellos en los que se funda nuestro amado deporte. En aquellos pilares que nos formaron: a nosotros, a generaciones anteriores y a generaciones que vendrán.

El festejo del domingo pasado frente a Newman no puede ser ninguna manera un hecho que pase desapercibido sin que lesione de muerte nuestros principios fundacionales del respeto. No me identifico con esas acciones, no con esos cantos, no con esa ofensa basada en la división y el resentimiento.

En la ley de nuestro juego, las acciones indebidas que lesionan el juego se castigan bajo la comprensión de que no es lo mismo jugar leal que deslealmente, que sacar los pies del plato supone una sanción de acuerdo a la gravedad del yerro cometido.

Lamentablemente he visto ayer mi camiseta tricolor envuelta en un accionar vergonzante, y pongo en duda que quienes participan de ese lamentable circo entiendan el rugby de como me lo han enseñado a mi.

