Indio Solari confirmó que se retira de los escenarios

Indio Solari puso en palabras lo que sus fans nunca hubiesen querido escuchar: el cantante confirmó que se retira de los escenarios. En una entrevista que brindó la semana pasada a una radio online española, el ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota afirmó que no tiene “más ganas de seguir, de pelear en el escenario; el Indio ya cumplió su tiempo”, agregó.

“En este momento está entreabierta esa puerta, porque mi enfermedad, más allá de lo que te quiera contar, porque no quiero que transformar esto en una cosa crítica, no me permite estar en mi mejor versión. Ya no tengo más ganas de seguir, de ser un artista que está peleando en el escenario. El Indio ya cumplió su tiempo, y el míster no tiene vocación de directo, tiene ganas de hacer música y que la toque quien quiera”, le explicó Solari al periodista Mariskal Romero.

Y remarcó: “Esto lo tengo decidido desde hace mucho tiempo, desde que les entrego, les regalo la banda, la marca, a Los Fundamentalistas, porque se portaron conmigo con entusiasmo, con emoción, durante 15 años que estuvimos juntos. Ya sabía que cuando me llegara lo del artista jovato, no quería estar ahí arriba. Estoy preparado, no estoy sufriendo ni penando, no extraño mucho el escenario, por momentos cuando los veo a los chicos me viene una cosita, pero no es un drama”.

Más allá de su retiro de los escenarios, Solari piensa seguir haciendo música. “Lo que no me gustaría es que en algún momento me impidiera hacer canciones. Lo que más me gusta es hacer diez, doce canciones nuevas para que las cante la gente, y eso sí me costaría tener que dejarlo. Pero me quedo tranquilo, porque los chicos están haciendo un muy buen directo, es una banda que suena de puta madre y los quiero tanto que disfruto con ellos”, sostuvo.