Instituciones educativas son refaccionadas y reciben insumos

La comisión de fomento de Cañadón Seco continúa llevando adelante obras planificadas en edificios escolares de esa localidad.

Se llevó a cabo el cambio de la puerta de ingreso principal al Colegio Secundario Nº 33 “Pioneros del Cañadón”, por solicitud de la directora del establecimiento, Silvina Blum. Paralelamente, se está pintando la fachada de ese edificio que es compartido con el de la Escuela Primaria Nº 23, “26 de Junio”, a la cual también se le colocaron las letras y el escudo que la identifican, a requerimiento de su director, Miguel Purulla.

“Estas tareas se enmarcan en el trabajo articulado entre la comisión de fomento y el Consejo Provincial de Educación (CPE), reafirmando una vez más el compromiso de invertir en infraestructura escolar”, se indica en el informe dado a conocer por la comuna.

En tanto, en el jardín de infantes 12, “Tiempo de Crecer”, se pinta la fachada, se colocan vidrios rotos y se continúa con la colocación de baldosas anti-golpes en la totalidad del ingreso.

Vale recordar que todas las obras de mantenimiento y refacciones fueron licitadas por la comuna con fondos aportados por el CPE, tras el convenio rubricado el 29 de mayo por un monto de 25 millones de pesos.

Previamente, los directivos de los establecimientos educativos aprobaron el proyecto elaborado por la Dirección de Obras y Mantenimiento.

ENTREGA DE INSUMOS

Por otra parte, a través de la Dirección de Desarrollo Social y en el marco del programa "Crecer con Sabor", la comuna realizó la tercera entrega anual de insumos alimentarios destinados a las instituciones educativas de la localidad.

Este programa es impulsado por la Secretaría de Políticas Alimentarias del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia y tiene como principal objetivo garantizar la seguridad alimentaria de todos los estudiantes, sin ningún tipo de distinción.

Las instituciones acompañadas fueron: Colegio Secundario Nº 33, Escuela Primeria Nº 23 y Jardín de Infantes Nº 12, mientras los insumos entregados consistieron en 430 paquetes de leche en polvo (800 grs), 215 kg. de azúcar, 43 paquetes de té (100 unidades c/u) y 43 paquetes de mate cocido (100 unidades c/u).

Esta provisión de alimentos garantiza la cobertura de desayunos y meriendas hasta la finalización del ciclo lectivo 2025 y asegura el abastecimiento hasta marzo del año escolar 2026.