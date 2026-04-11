La “Gloria” cordobesa se impuso por 1-0 con gol de Alex Luna. De esa manera, el “Malevo” ocupa el último puesto de la zona A.

Instituto le ganó a Deportivo Riestra y lo hunde en la tabla

Instituto de Córdoba derrotó este sábado de visitante por 1-0 a Deportivo Riestra, en el marco de la 14ª fecha del torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol.

El encuentro, que se disputó en el estadio Guillermo Laza, tuvo el arbitraje de Nazareno Arasa, y el gol del partido lo marcó Alex Luna en el segundo tiempo.

Con una postura de tono agresivo y con seis jugadores plantados en campo adversario, Riestra salió decidido a tomar la iniciativa y en el minuto 5 exigió a Manuel Roffo que desvió sobre un costado un cabezazo de Antony Alonso.

Instituto asimiló rápido el asedio territorial del local y, sobre el minuto 19, el colombiano Jhon Córdoba metió un zurdazo que rebotó de lleno en el palo derecho de Ignacio Arce.

Sobre el cuarto de hora del segundo tiempo, Instituto llegó al gol tras una jugada que viajó de derecha a izquierda, que Diego Sosa bajó de zurda y de primera en el segundo palo y que Alex Luna empujó a la red.

El resto transcurrió sin demasiadas jugadas importantes entre los nervios del local y las malas decisiones, sumadas a una escasa dosis de fortuna, del visitante que le impidieron estirar la diferencia.

Con ese resultado, Instituto trepó al 10º lugar de la zona “A” con 17 puntos, mientras que Riestra, se hunde en la tabla con solo 7 unidades. En la próxima fecha, el “Malevo” visitará a Talleres de Córdoba, mientras que la “Gloria”, recibirá a Estudiantes de La Plata.