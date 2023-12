Intensifican los controles de tránsito en accesos norte y sur

Bajo la premisa de “verano seguro”, el promediar la tarde del lunes se reanudaron los controles de tránsito en los accesos sur y norte (Ruta 3) de la ciudad del Gorosito de los cuales toman parte de manera coordinada personal de la Supervisión Municipal de Tránsito y Policía Provincial (cuerpo de Protección Barrial y Grupo de Operaciones especiales).

En el acceso norte este martes se sumó un control reforzado de personal de la Dirección de Comercio debido a la gran cantidad de mercadería comestible que está llegando a esta y otras localidades santacruceñas por las fiestas de fin de año.

En razón que aún no está en vigencia el DNU nacional por el cual se indica que no se requerirá documentación vehicular en controles de rutas, el personal afectado el operativo local continúa requiriendo licencia de conductor, cédula del automotor y seguro al día, no así la VTV ya que en esta provincia ese requisito no es obligatorio.

Por otra parte, funcionarios de la comuna indicaron que los controles continuarán durante las 24 horas y que el fin de semana, en el acceso sur, se secuestrar varios vehículos por diferentes infracciones.