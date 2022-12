Iván Gramajo: "tenemos que hacer una fortaleza nuestra casa"

El escolta de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Iván Gramajo, se mostró muy feliz por el presente que atraviesa en el equipo en la fase regular de la Liga Nacional de Básquetbol que lo tiene en lo más alto de la tabla con 12 victorias y solo 3 derrotas.

El jugador de 26 años destacó los triunfos que el equipo logró ante La Unión de Formosa y luego frente a Regatas Corrientes que le permitieron retomar la punta de la competencia.

Gramajo se perdió el partido ante La Unión a raíz de una lesión en el gemelo de la pierna derecha que sufrió en la caída ante Comunicaciones de Mercedes, y para no arriesgar el tucumano vio el partido ante los formoseños desde las plateas.

Luego del entrenamiento que el equipo realizó este lunes en el Socios Fundadores, El Patagónico dialogó con el escolta que está jugando su primera temporada con la camiseta del ’Verde’.

“Primero que nada estoy contento por haber vuelto a jugar. El otro día con La Unión de Formosa el equipo jugó muy bien. Se notó después de la caída con Comunicaciones. Después contra Regatas hicimos un partido muy bueno, creo que fue un poco más parejo, pero en el tercer cuarto hicimos un buen juego colectivo de pases y en ese momento pudimos sacar 20 puntos. Después es normal, los equipos buenos siempre tratan de ponerse en juego como pasó que se pusieron a menos de diez puntos, pero supimos cerrar el juego. Estamos muy contentos de mi parte y del equipo por el rendimiento y compromiso que tiene el equipo”, expresó el basquetbolista de 1,93 metro de estatura.

- ¿Cómo te encontras en esta nueva etapa acá en Gimnasia?

La verdad que bien, mucho mejor. Al principio costó un poco adaptarse aquí, al sistema de Martín (Villagrán). Jugar con nuevos compañeros costó un poco, pero bueno, ya vamos quince juegos y uno se va acostumbrando. El equipo siempre me da esa chance de hacer cosas que por ahí en Quimsa no las podía hacer, la verdad que estoy muy contento y se siente la confianza del equipo.

- Se viene San Lorenzo, si bien no está en la misma situación de Gimnasia, es San Lorenzo.

Es San Lorenzo, nos pasó con Comunicaciones con un equipo de abajo que viene y nos da un golpe, así que tenemos que tratar de no levantar a esos equipos porque tenemos que hacer una fortaleza nuestra casa. Queremos estar arriba para en los playoffs poder jugar en nuestra casa y poder cerrar las series. Creo que vamos por buen camino, ya sabemos lo que es San Lorenzo, un equipo con muchos jóvenes, algunos con un poco más de experiencia, pero sabemos a lo que juegan. Son muchos chicos con mucha dinámica. Es un equipo peligroso a pesar que están en una posición muy abajo, es un equipo peligroso y ya nos estamos preparando para cerrar el año con todo.

- ¿Qué es lo que tiene que hacer Gimnasia para que el triunfo se quede en casa?

Tenemos que seguir con la misma cabeza, la misma concentación del trabajo que venimos haciendo. Creo que la realidad del equipo es que no hay un jugador que te pueda hacer 30 puntos todos los partidos. Acá es buscar a cada compañero que esté mejor ubicado solo, se nota cuando nos pasamos la pelota y cuando estamos muy comprometidos atrás. Así que primero y principal la defensa y después correr que es lo que mejor hacemos y seguir confiando en el compañero de atrás.

- Cuando llegaste a Gimnasia ¿Te imaginabas vivir este presente en el equipo?

No, sinceramente al principio no me esperaba, sí presentía que íbamos a ser un equipo difícil, competitivo y se dio todo lo contrario. Hoy en día estamos peleando arriba, tenemos un muy buen equipo, muchos jóvenes y los extranjeros nos están dando una mano bárbara. Se están acoplando muy bien al equipo y a la idea de Martín, así que no me esperaba este momento, pero estamos muy contentos de estar viviendo este momento, este presente, y esperemos cuidarlo y seguir haciendo bien las cosas. Vamos a cerrar el año con una alegría.