Iván Gramajo: "vamos a ser un equipo peligroso"

El plantel profesional de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia inició el lunes su cuarta semana de pretemporada con miras al comienzo de la Liga Nacional de Básquetbol, temporada 2022-2023.

Luego de que el equipo que conduce Martín Villagrán cumpliera un nuevo entrenamiento, el tucumano Iván Gramajo, una de las caras nuevas que se sumó al plantel, conversó con El Patagónico.

“Estoy muy contento con este desafío. Ya estamos por la cuarta semana, el grupo se ve bien, estamos conociéndonos de a poco y se está armando un lindo grupo de trabajo. Eso es muy importante para que podamos llevarnos bien todo el año, así que vamos por buen camino. Estamos trabajando muy bien, a la espera de los extranjeros, para ya empezar a prepararnos bien para el torneo”, afirmó el escolta de 26 años.

Gramajo también se refirió a lo que le aportará al equipo de cara a la nueva temporada de la Liga Nacional, cuyo inicio está previsto para la primera semana de octubre.

“Más que nada, generar un poco y lanzamiento de tres puntos, que creo que al equipo le faltaba un poco eso. También mejoré un montón en la parte defensiva, así que puedo darle muchas cosas. Estoy preparado para lo que Martín necesite y lo que me plantee. Ser el ‘2’ titular es una de las posibilidades gigantescas que venía buscando hace mucho, así que me estoy preparando y esperemos que lo podamos explotar al máximo acá”, afirmó.

Consultado sobre por qué aceptó venir a jugar a Gimnasia de Comodoro, Gramajo sostuvo: “creo que es uno de los clubes que me llamó mucho la atención. Después de la salida de Quimsa tenía muchas ofertas, pero Gimnasia me llamó muchísimo por su sistema de juego. Me gusta la idea de Martín”.

“Y más que nada también porque está mi primo (Sebastián Orresta) y decidí estar con él por un año más. Como jugamos un año juntos en Ferro y nos fue bien, deseamos volver a jugar otra vez juntos, así que también fue otro factor que me tiró más por el lado de Gimnasia”, explicó el basquetbolista de 1,93 metro de estatura.

Y respecto de compartir cancha con su primo, como lo hizo en el equipo de Caballito, Gramajo se mostró muy feliz. “Estoy muy contento de compartir con él, vivimos 17 años juntos al lado, en Tafí. Prácticamente tenemos la casa al lado, así que compartimos mucho de chicos, también en formativas. Deseaba volver a jugar con él, como él conmigo, porque hablamos mucho, así que es muy lindo volver a compartir equipo”, acentuó.

Si bien todavía faltan tres semanas de trabajo y algunos amistosos con miras al inicio de la competencia oficial, Gramajo también dio su punto de vista de cómo puede llegar a jugar el equipo.

“Creo que vamos a ser un equipo peligroso. Por lo que veo y venimos entrenando, somos un equipo joven ahora, eso tenemos que saberlo, pero necesitamos mucha energía y creo que la tenemos. Sabemos que hay equipos mejor armados, pero con energía y con mucha intensidad y jugar con cabeza, seremos un equipo muy peligroso. Va a ser más de transición, de tomar tiros abiertos y siempre buscar las ventajas. Tenemos a Yoa (Mencia), que es un ‘4’ y que puede jugar tranquilamente de ‘3’, así que tenemos otras ventajas ahí.

Hay que leer el juego, aprovechar esas situaciones. El correr, la dinámica y el estar enfocado, nos van a hacer llevar a Gimnasia a estar bien arriba”, sentenció Gramajo, quien se apresta a jugar su primera temporada con el “Verde”.

Iván Gramajo se formó en la cantera de Talleres de Tafí Viejo (Tucumán) y en la Liga Nacional vistió los colores de Lanús, Ferro Carril Oeste y Quimsa de Santiago del Estero. Con este último equipo conquistó la Basketball Champions League Americas 2019-2020. Además, logró un Super 20 y una Supercopa 2021.