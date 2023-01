Iván Noble liquidó a Shakira por el tema contra Piqué

Iván Noble causó polémica en Twitter por su filosa opinión sobre la letra Shakira para la BZRP Music Session #53 que lanzó con Bizarrap. El cantante advirtió en su picante tuit que ni siquiera se había tomado la molestia de escuchar el tema; sin embargo, fulminó a la colombiana por exponer en su tema detalles de su separación con Gerard Piqué: "No escuché el tema de Shakira, pero leí la letra. Pienso que el despecho no es buen consejero a la hora de escribir".

"Que si te vas a meter en ese entuerto, hay que escuchar 'Blood on tracks' [sic]", manifestó Noble en referencia al álbum "Blood on the Tracks" de Bob Dylan y no dejó de explicar por qué le parece una contradicción que la canción sea vista como el nuevo himno del feminismo: "Y que considerarse a sí mismo una Ferrari es el epítome de la masculinidad más boba".

Julia Mengolini fue otra se sumó al grupo de personas que cuestionó a Shakira por el tema con Bizarrap en contra de Gerard Piqué y Clara Chía, ya que considera que está lejos de empoderar a las mujeres y que no puede convertirse en un himno del feminismo.

La fundadora de Futurock publicó un extenso comunicado en Instagram, para explicar qué quiso decir en los tuits que lanzó en contra de la canción de la colombiana y el argentino, pero que luego tuvo que eliminar por la ola de críticas que recibió.

"Ayer escuché el tema de Shakira y me dio un poco gracia eso de hiperventilar tanto los dolores y rencores personales con tanto detalle. Pero me pareció realmente de mal gusto -en momentos donde se supone que todos estamos en contra de la desigualdad social (que también impacta en otras crisis como la climática)- la ostentación de 'facturar' y alardear con marcas carísimas como grandes metáforas de realización personal", escribió Mengolini para empezar su texto de opinión, donde además cuestionó que Shakira alardeara de sus lujos, aun cuando está en una situación compleja con el fisco español.