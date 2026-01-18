Jimena Cyrulnik recordó su incómodo encuentro con Julio Iglesias

“Un señor mayor queriéndome levantar”, dijo la exmodelo y periodista sobre aquella entrevista de 1998. En el video se ve como la toca, la sienta en su falda y se le insinúa.

El cantante español Julio Iglesias está jaqueado por las denuncias por abuso sexual que sus empleadas en la mansión que tiene en República Dominicana lanzaron sobre él. A la par, comenzaron a aparecer diversos videos de momentos incómodos que le hizo pasar a distintas entrevistadoras argentinas, como Susana Giménez o Verónica Albanese. Y uno de los pasajes que se viralizó fue el que vivió la exmodelo y conductora, y actual empresaria, Jimena Cyrulnik.

De regreso de una espectacular travesía cruzando la cordillera de Los Andes junto a sus hijos Calder y Tyron (lo que hizo que en los últimos días su teléfono celular careciera de señal) Cyrulnik evocó para Teleshow uno de los momentos más incómodos de su carrera, su entrevista con Julio Iglesias en 1998 para el programa Versus que emitía Telefe. En su relato, la empresaria y ex conductora compartió detalles de la tensión sentida tanto en el hotel Sheraton de Buenos Aires como en la conferencia de prensa, situaciones observadas también por otros periodistas.

“Lo que recuerdo es que al ir a entrevistar a Julio Iglesias, él ya venía con cierta fama en ese sentido”, explicó Jimena a Teleshow. “Él tenía ese sello, era bastante lanzado, tuvieras la edad que tuvieras, y jugaba con esa manera de ser. Pero a la vez, hay que entender que en esa época no se veían esas cosas como hoy”.

Al recordar el momento específico, Cyrulnik detalló: “Fue en el año noventa y ocho, para Versus y en el hotel Sheraton. En la entrevista, me tocó la cara varias veces e hizo comentarios de doble sentido. Por supuesto, me sentí incómoda”.

Durante la charla, Iglesias, además de intentar acercarla hacia él y tocarle la cara, se le insinuó varias veces: “Me encanta volver a los lugares tan queridos donde cantaba para tu padre, para tu madre, para tu abuelo, para tu abuela y ahora te voy a cantar a ti, que eres una... Veintidós añitos. Tienes boca bella, tú, una boca grande, bella. Bonita, bonita, bonita. Eres monísima. Una novia como tú me vendría muy bien a mí, así, una chiquilla así mona”.

Y, en otro pasaje, le admitió: “Te habían dicho que era terrible, ¿no? No he cambiado, no he cambiado...“.

Sobre el otro episodio, Cyrulnik añadió: “No sé si fue en el mismo viaje, no lo tengo totalmente claro, pero ocurrió aparte y con otras personas. Nosotros con Versus hacíamos mucho eso de llevarle un regalo a los entrevistados. Cuando pido la palabra y me acerco, ahí es cuando me agarra y me sienta en su falda. Y bueno, se genera esa situación que obviamente no me gustó para nada, me incomodó un montón”, insistió Jimena en su diálogo con Teleshow. “Pero era otra época, otro contexto. Lo que pasó fue lo que se vio; no hubo nada más fuera del aire”, afirmó.

Consultada por su experiencia, expresó: “Vuelvo a decirte: fue incómodo, pero no pasó a mayores. Hay que contextualizar completamente la época, porque esto era casi normal. Te podía pasar y tenías que afrontar ese momento”.

Y añadió: “Más allá de que yo no tuve algo mayor a lo que se vio, que fue la incomodidad de un señor mayor queriéndome levantar, que esa vez fue Julio Iglesias, pero innumerables veces más me ha pasado a lo largo de mi carrera, yo tuve la suerte de poder frenar a tiempo a todos los que en algún punto se sobrepasaron. Pero está buenísimo que esto se hable para que las chicas hoy entiendan que hay que poner límites y que también los desubicados entiendan que esto no puede seguir”.