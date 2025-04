Joaquín Arbe: "mi trabajo es correr donde den plata"

El notable atleta, Joaquín Arbe, luego de un comienzo de temporada realmente exigente en cuanto a participación en distintas pruebas y distancias, se encuentra planificando la

segunda mitad del año con una ambiciosa agenda deportiva, luego de su brillante triunfo en los 21 km de Asics Golden Run que se disputó en Palermo, el último 13 de abril.

Uno de los objetivos principales es bajar su propio récord de maratón, para eso trabaja en la posibilidad de obtener la visa para participar del maratón de Chicago y la alternativa es Valencia, donde justamente hizo el récord.

Por otra parte, el deportista logró limar asperezas con la gestión municipal de su ciudad, quien le otorgó un contrato y puso en funcionamiento la Escuela Barrial Municipal de Atletismo, que funciona bajo su coordinación de lunes a jueves.

En dialogó con el área de Prensa de Chubut Deportes comenzó diciendo: “Contento de haber realizado una buena carrera venia de una lesión muscular en el cuádriceps, estuve parado unos días e intenté correr en el Campeonato Argentino de Pista y no pude competir, así que esta carrera de Asics, la tomé más tranquilo y la idea era no forzar demasiado, se corrió a buen ritmo y estoy de nuevo sumando kilómetros”.

“PARA PODER PAGAR LAS DEUDAS”

“Soy bastante competitivo y en la carrera que largo me gusta ganarla o intentar ganarla, en estos tiempos es difícil encontrar atletas que corran distintas distancias. Por ejemplo, corro en 1500 o 5000 con los mejores que se dedican a esas distancias, y si bien nunca preparo de la mejor manera esas distancias, por la forma de correr que tengo, de sumar kilómetros y hacer las pasadas que hago me hacen estar siempre en un buen nivel, pero nunca preparo nada específico, trato de estar todos los meses bien por si hay alguna carrera donde den dinero, porque mi trabajo es ese, correr carreras donde den plata para poder pagar las deudas y los gastos diarios”.

Consultado por el hecho de haber realizado en un par de oportunidades dos carreras en menos de 24 hs. aseguró que “por lo general yo recomiendo no hacerlo, más allá que la gente lo toma como una hazaña o algo importante, yo lo veo como un trabajo, si a mí, esas dos carreras me dan una buena premiación trato de correr ambas, hacer el esfuerzo y tratar de sumar los premios, no lo hago porque me guste, lo hago porque dan plata, esa es la realidad”.

ESCUELITA BARRIAL

“La semana pasada arrancamos con la Escuela Barrial Municipal de lunes a jueves a las 9 de la mañana en la pista municipal, y por la tarde a las 18 en la intersección de avenida Irigoyen y Rivadavia, esos son los dos puntos de encuentro para los chicos que quieren ir a entrenar. Hay chicos que corren pista, otros que corren montaña, así que la idea es que cada uno elija lo que quiere preparar y yo le planifico el trabajo. La verdad que acá en Esquel, el paisaje es muy lindo, tenés para hacer subida, bajada, ruta, montaña, entonces dejo lo que cada uno quiere preparar. Por ahora empezamos de 12 años en adelante y vamos a ir viendo a medida que veamos si se anotan muchos chicos. El municipio me hizo un contrato por eso es totalmente gratuito y además se hace cargo también del seguro de los chicos”.