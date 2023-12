Jonatan Viale quedó afuera de LN+

Se dieron a conocer los motivos por los cuales el polémico periodista ya no estará en esa señal televisiva.

En la mañana de este jueves, Jorge Rial reveló una bomba en Argenzuela por Radio 10: Jonatan Viale se va de La Nación +. Lo cierto es que, aunque todavía no hay demasiada información al respecto, el conductor radial y televisivo indicó que fuentes del diario aseguraron que "el directorio" no lo quería más y por eso no le renovaron el contrato.

El lazo entre el periodista y la señal televisiva tiene fecha de caducidad en este mes y todo parece indicar que es el fin de Viale en lo que hasta este 10 de diciembre fue uno de los canales más opositores al Gobierno de Alberto Fernández.

Cabe destacar que el hijo de Mauro Viale mantenía una fuerte interna con Eduardo Feinmann, la estrella del canal, por lo que la situación se tornaba cada vez más insostenible, sobre todo teniendo en cuenta que la mala relación traspasaba la pantalla en cada pase que compartían.

Además, el polémico periodista venía sumando varios escándalos, entre los que se encuentra su cruce con Marcelo Tinelli, que derivó en una demanda millonaria del conductor de televisión a Viale por sus dichos en referencia a él.

En referencia a su colega, Eduardo Feinmann sostuvo: "Con el hijo de Mauro Viale siempre fuimos compañeros de trabajo, la verdad es que... Nada. No sé qué es lo que él va a hacer de su vida el año que viene, no tengo ni idea". Asimismo, el conductor habló sobre la posibilidad de volver a realizar un pase con Jonatan Viale, pero fue contundente con sus indirectas.

"No me acuerdo, yo estoy enfocado en Radio Mitre y en mi programa de La Nación Más", dijo. Hay que destacar que los rumores sobre una disputa entre ellos fue debido a que el pase se dejó de realizar a pesar de que era uno de los momentos con más pico de rating del canal. Es por esto que, durante una entrevista con América, Marina Calabró habló al respecto.

"Esta guerra es entre ellos... me parece que está bien la posición que tomó el canal, que es no forzar aquello que hoy no están dadas las condiciones. ¿Viste que esto es bastante dinámico? Hoy tenes un problema, mañana te olvidaste por qué te habías peleado... Por suerte pasa un poco eso", destacó en su momento la periodista.