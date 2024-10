Jorge Newbery sumó su primer punto ante CAI por el Regional

Jorge Newbery empató este domingo sin goles ante Comisión de Actividades Infantiles en el partido que completó la segunda fecha de la Zona 4 de la Región Patagónica del Torneo Regional Federal Amateur 2024-25.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Municipal Comodoro, tuvo el arbitraje del bahiense Sebastián Navarro, destacando que el ’Lobo’ hizo de local ya que se encuentra realizando reformas en su campo de juego.

La primera clara del partido la tuvo el ’Lobo’ con un cabezazo de Franco Domínguez, la pelota dio en el travesaño y se salvó la CAI en apenas tres minutos de juego.

Minutos después, Newbery otra vez lo tuvo con un cabezazo de Gastón Barrientos que se fue por arriba, luego de un tiro libre efectuado por Gianfranco Rossi.

La CAI intentó con un escapada de Lucas Palma que remató al arco y despejó el arquero Kevin Flores.

Newbery volvió a responder cuando Nicolás Arrieta desbordó por la derecha, envió un centro bajo, pero el remate de Leonardo Valdez terminó en las manos de Francisco Del Riego.

A poco de comenzado el segundo tiempo, la CAI tuvo una chance clarísima para abrir el marcador cuando Lucas Palma se escapó con el balón, le pegó al arco y la pelota se fue desviada.

Sin embargo, Newbery respondió con un remate desde lejos de Alex Aguirre que se fue apenas cerca del palo izquierdo. Y luego llegó un tiro de esquina, Pablo Soda cabeceó y el balón se fue apenas por arriba del travesaño.

En los minutos finales, Newbery intentó por todos los medios, pero al final no pudo ante una CAI, que también tuvo algunas chances, pero tampoco pudo abrir el marcador.

Con ese resultado, Huracán quedó como único líder de la Zona 4 con 6 puntos, seguido de la CAI con 4, Newbery sumó su primer punto y Florentino Ameghino cierra con cero.

imagen.png

Síntesis

Jorge Newbery 0 / CAI 0

Jorge Newbery: Kevin Flores; Germán Martínez, Fausto Viegas, Gastón Barrientos y Gianfranco Rossi; Juan Pablo Schwarzenberg, Alex Aguirre y Franco Domínguez; Nicolás Arrieta, Pablo Soda y Leonardo Valdez. DT: Matías Tatángelo.

CAI: Francisco Del Riego, Maximiliano Paredes, Franco Flores, Santiago Chamorro y José Vivanco; Matías Avila, Santiago Vidal y

Joaquín Abarzúa; Lucas Palma, Gonzalo Figueroa y Valentín Pesse. DT: Nicolás Segura.

Cambios ST: al inicio Cristian García x Vidal (C), 17’ Lucio Trejo x Aguirre (JN), 22’ Federico Reyes x Abarzúa (C), 28’ Julián Beloqui x Valdez (JN) y Tahiel Cárcamo x Soda (JN); 33’ Alexander Vera x Arrieta (JN), 44’ Nasael Quesada x Avila (C).

Amonestados: Domínguez, Aguirre, Beloqui, Trejo (JN). Flores, Paredes, Avila, Del Riego, Palma, Reyes (C).

Incidencia ST: 45’ expulsado Figueroa (C).

Arbitro: Sebastián Navarro (Bahía Blanca).

Cancha: Estadio Municipal.

....................

Panorama de la 2ª fecha

SABADO 19

- Florentino Ameghino 0 / Huracán 3.

DOMINGO 20

- Jorge Newbery 0 / Comisión de Actividades Infantiles 0.

Próxima fecha (4ª)

- CAI vs Huracán.

- Jorge Newbery vs Florentino Ameghino.

...............

Torneo Regional Amateur - Zona 4

Equipos Pts J G E P Gf Gc Dif

Huracán 6 2 2 0 0 4 0 +4

CAI 4 2 1 1 0 2 0 +2

Jorge Newbery 1 2 0 1 1 0 1 -1

Florentino Ameghino 0 2 0 0 2 0 5 -5