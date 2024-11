Jorge Rial reveló la interna que estalló en América TV

Jorge Rial reveló que en América TV estalló una picante interna por la llegada de Sergio Lapegüe y dio detalles.

A través de su cuenta de X, el periodista contó que el conductor, que renunció a TN y Artear luego de 34 años, ocupará el lugar de Pamela David y Desayuno Americano en América TV, de 9:30 a 11:30.

"Primer conflicto en el armado de la nueva programación de América TV", anunció. E informó: "Sergio Lapegüe reemplazará a la primera dama Pamela David y la dirección del canal censuró una nota que le habían realizado para LAM. Empezaron con el pie izquierdo".

¿Por qué Sergio Lapegüe renunció a TN?

Mientras Ángel de Brito estaba desarrollando la noticia a modo de enigmático en LAM (América TV), el periodista Pablo Montagna informó a través de su cuenta de X (antes Twitter): "Sergio Lapegüe dejaría las noticias y ARTEAR (@todonoticias). Tiene una propuesta firme para hacerse cargo de la segunda mañana de @AmericaTV (10 a 13 aprox) desde febrero de 2025".

Luego de una serie de pistas para adivinar el enigmático, el conductor de LAM (América TV) anunció: "Sergio Lapegüe renunció hoy a TN y al noticiero de canal 13 después de 34 años. Renuncia indeclinable".

"De América lo habían llamado en su momento, pero no vino, le dieron más plata, lo convencieron... Pero ahora finalmente renunció y no vuelve. Va a seguir en la televisión y es probable que esté en América TV. Tiene muchas ofertas", detalló.

"Yo ya sé lo que va a hacer, pero no puedo contar todo. Va a hacer un programa, no noticiero. Más show...", agregó De Brito. Hasta el momento, el conductor estaba al frente de Tempraneros en TN junto a Roxy Vázquez.

A su vez, Lapegüe recurrió a su cuenta de Instagram y compartió una sentida reflexión: "Soy un agradecido de la vida, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de cada uno de mis superiores, de ustedes que desde hace tanto tiempo bancan mis humores y locuras".

"Tome una decisión difícil después de meditar mucho. Pasé momentos de angustia, felicidad, miedo y dudas por lo que estaba a punto de definir. No es fácil dejar tu casa, y salir a buscar otros sueños", reflexionó.

"Dejar la comodidad y emprender la aventura... La buena ventura. La verdad, necesitaba un cambio. En eso estarán mis próximos pasos. Gracias, gracias, gracias por entenderme", siguió.

"Pronto contaré más... por ahora nos seguimos viendo por las mañanas. Se vienen proyectos muy lindos, soy feliz. No me voy vacío, me llevo 34 años de crecimiento, de aprendizaje, de risas, de llanto, de amigos que ya no están, y de otros que seguirán siendo mis amigos. Por suerte son muchos y buenos. Los quiero", concluyó el periodista.

En marzo de 2023, Lapegüe contó que fue tentado a dejar TN para pasar a América TV; sin embargo, no aceptó. Tras el revuelo que generó la noticia, el conductor reveló qué proyecto le habían ofrecido.

En diálogo con Nilda Sarli y Moskita Muerta para el ciclo radial Por si las Moscas (La Once Diez / Radio de la Ciudad), contó: "Me reuní varias veces, me habían ofrecido un proyecto muy interesante y eso me hizo dudar. Era para el prime time, las 10 de la noche, algo periodístico pero con humor, con música... y dije 'tengo casi 60 años, no es momento de hacerlo'. Y después fue difícil tomar esa determinación porque hace 30 años que soy efectivo en el canal. Mismos amigos y compañeros".

"Eso me empezó a pesar para ver si me iba o no. Yo me tengo fe y se que en cualquier lado que me voy y estoy feliz, voy a estar a gusto. Tenga más rating o menos rating. Me pesa mucho la historia, entonces tomé la determinación de seguir haciendo lo mismo", aseguró por aquel entonces.

En febrero de 2022, el periodista utilizó su cuenta de Instagram para compartir un video en el cual explicaba con detalle cómo se sentía con su renuncia a El Trece y qué lo llevó a tomar la decisión.

"Amigos, ¿cómo están? Para ustedes, para todos los que me han preguntado tantas veces: '¿Qué voy a hacer? '¿volvés al mediodía?'; '¿no volvés?'. Es difícil tomar determinaciones, por lo menos para mí y dejar cosas que uno ama y que uno quiere. Escribí un libro que se llama 'Parar' y he tomado la determinación de dejar uno de los noticieros. Dejo el 'NotiTrece'", anunció en su momento.

Sergio Lapegüe reveló que el exceso de trabajo comenzó a hacer de las suyas y su fuerte experiencia con el coronavirus en 2021, lo hicieron tomar consciencia de lo que no quiere más en su vida: "Eran muchas horas de aire, estaba muy cansado y después de haber tocado fondo con el covid, como ustedes saben, tomé la determinación de disfrutar más de la familia, de mis amigos, de mis tiempos libres, de poder ir al gimnasio, tocar la guitarra, estar con mis amigos de la banda, estar más tiempo con mi mamá, que eso no lo podía hacer, estar más tiempo con mis hijos".