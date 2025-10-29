Jornada de limpieza en la costanera para promover la conciencia ambiental

Más de 60 alumnos de tres escuelas secundarias participaron este martes de una jornada de saneamiento costero organizada por Urbana Higiene Ambiental, en el marco del programa educativo Peyca. La actividad se desarrolló dentro del proyecto “La Playa como el Aula” y buscó fortalecer el compromiso con el cuidado del ambiente.

Este martes 28 de octubre, más de sesenta estudiantes de sexto año de las escuelas N° 723, N° 7715 y N° 766 participaron de una jornada de limpieza de playas en la costanera central de Comodoro Rivadavia. La iniciativa, organizada por Urbana Higiene Ambiental, se enmarcó en el proyecto transversal “La Playa como el Aula”, con el objetivo de promover la educación ambiental y la responsabilidad ciudadana.

La actividad formó parte del Programa de Educación Ambiental Peyca, que impulsa Urbana, y contó con el acompañamiento logístico de la empresa. Durante la jornada, se dispusieron recolectores, barrenderos y supervisores, además de transporte, bateas para la disposición final de residuos, y elementos de seguridad e higiene como palas, rastrillos, cestos, guantes y bolsas de recolección.

imagen

La profesora Griselda Moreno, una de las docentes participantes, explicó que la propuesta surgió tras una visita de los alumnos a la planta de Urbana: “La idea nació cuando nos enteramos de la existencia de las ‘islas de plástico’ en el mundo, una de las cuales tiene una extensión equivalente a siete veces la provincia del Chubut. Eso nos motivó a actuar desde lo local y trabajar sobre los espacios que los chicos también disfrutan”, expresó.

Desde Urbana, la ingeniera Jennifer Klenner, coordinadora del programa, destacó el impacto de la jornada: “El nivel de energía y compromiso de los estudiantes fue ejemplar. A través de Peyca buscamos generar una conciencia ecológica que es vital para el desarrollo futuro de nuestra ciudad. Este tipo de experiencias trasciende la limpieza: deja una huella formativa y duradera en la juventud”, afirmó.

Por su parte, el vicedirector de la Escuela N° 723, Marcelo Castro, subrayó la importancia educativa del encuentro: “El objetivo es que los jóvenes se involucren activamente en el cuidado del medioambiente. Estas actividades permiten reflexionar sobre nuestros espacios comunes y la necesidad de mantenerlos limpios”, señaló.

Urbana agradeció la participación de las escuelas Perito Moreno (N° 723), N° 7715 y N° 766, y reafirmó su compromiso de seguir trabajando junto a la comunidad en acciones de concientización y sostenibilidad.

Las instituciones interesadas en sumarse al Programa Peyca o participar de actividades similares pueden hacerlo a través del sitio urbanacr.com.ar/charlasambientales. Más información sobre las iniciativas ambientales de la empresa está disponible en sus redes sociales: linktr.ee/urbanacr.